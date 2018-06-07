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07.06.2018 13:59
Рубрика: Экономика

Банк России представил финансовый "магазин на диване"

Текст: Игорь Зубков

Участники проекта "маркетплейс" завершили создание прототипа и представили его на Международном финансовом конгрессе. В среде "маркетплейса" можно не только выбрать вклад из предложений многих банков (это и сейчас возможно на витринах финансовых агрегаторов), но и открыть его, не посещая офис кредитной организации. "Вход" в систему для клиентов станет возможным через портал госуслуг. 

Идеолог проекта первый зампред Банка России стал первым официальным тестировщиком финансового "магазина на диване", разместив через мобильное приложение условный вклад в одном из банков. 

Фото: depositphotos.com
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"Движок" платформы, которая "стыкует" всех участников системы, обеспечивает Московская биржа. Ключевой элемент системы - регистратор финансовых сделок (его оператор - Национальный расчетный депозитарий), он служит "золотым источником правды": из этого реестра по запросу клиента будут предоставляться юридические значимые выписки, например, для суда, также клиент сможет видеть информацию по всем заключенным сделкам в своем "личном кабинете". Это должно повысить доверие клиентов к дистанционной покупке финансовых продуктов, перечень которых предполагается позже расширить, в том числе за счет небанковских услуг. Предполагается, что со временем в выборе из огромного набора предложений клиентам будут помогать чат-боты.

Система рассчитана на 3 миллиона сделок в день на сумму до 3,5 триллиона рублей. По словам главы Московской биржи Александра Афанасьева, в течение девяти месяцев будет проходить пилотирование транзакций с участием ограниченного количества банков, затем через два месяца планируется ввести "боевой" контур, к которому смогут подключиться любые витрины-агрегаторы и банки, а также клиенты.

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