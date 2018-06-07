Беларусь улучшила позиции в рейтинге миролюбия

В Беларуси, если следовать выводам из доклада Global Peace Index 2018, стало безопаснее жить. Государство улучшило позиции в рейтинге миролюбия, который отражает уровень надежности проживания в странах и регионах.

В социологическом исследовании, на которое ссылаются "Белорусские новости", страна заняла третье место в группе, включающей государства Евразии и Россию. На первом месте среди региона разместилась Молдова. Улучшились результаты Казахстана - он расположился на втором месте среди постсоветских стран следом за Молдовой.

А в глобальном рейтинге миролюбия градус РБ опустился на два пункта, и республика была отодвинута на 101 место. В "затылок" ей в рейтинге смотрит Грузия, а опережает на корпус - Папуа-Новая Гвинея. В сравнении с предыдущим годом, отмечают местные обозреватели, рейтинг Беларуси немного ухудшился: ранее она занимала 99-е место.

Для определения данного рейтинга эксперты учитывали расходы на военную сферу, применение насилия на митингах, экспорт оружия, число насильственных смертей, преследование граждан по политическим мотивам, террористическую угрозу и уровень политической нестабильности.

Самой миролюбивой страной стала Исландия, а последнее место второй год подряд досталось Сирии, на предпоследнем - Афганистан. В тройку самых миролюбивых в мире стран входят также Новая Зеландия и Австрия.

О миролюбивом характере внешней политике РБ не так давно в очередной раз высказывался президент Александр Лукашенко, по словам которого, герб, флаг и гимн - не просто символика, "а визитная карточка миролюбивой политики Республики Беларусь, чей авторитет бесспорно признан на международной арене".