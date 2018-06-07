Белорусская таможня ускорила сроки оформления транзитных товаров

Белорусские таможенники ускорили сроки оформления транзитных грузов. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете республики.

"За пять месяцев 2018 года белорусские таможенники практически достигли показателя по времени выпуска транзитных товаров, установленном на окончание этого года стратегией развития таможенных органов. 76% транзитных товаров, следующих по территории Евразийского экономического союза, оформляются менее чем за 10 минут", - заявили в ведомстве.

В ведомстве заявили, что активно развивается и совершенствуется автоматический выпуск транзитных товаров.

"В прошлом году автовыпуск транзита был распространен на все автодорожные пункты пропуска и три железнодорожных. Если за 2017 год в автомате было выпущено порядка 7 тыс. транзитных деклараций, то только за пять месяцев 2018 уже оформлено около 6 тысяч", - говорится в сообщении.



