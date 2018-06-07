Боксер Головкин лишен титула чемпиона мира по версии IBF

Казахстанский боксер Геннадий Головкин, являющийся чемпионом мира в средней весовой категории по версиям всех основных организаций, лишен одного из своих поясов. Он был вынужден расстаться с титулом Международной боксерской федерации (IBF).

По данным зарубежных СМИ, такое решение было принято руководством организации в связи с тем, что Головкин отказался от поединка с первым номером рейтинга IBF, представителем Украины Сергеем Деревянченко до 3 августа. Причина в том, что казахстанец намерен сначала провести реванш с мексиканцем Саулем Альваресом - их первый поединок за титулы WBA super, IBO, WBC, IBF и The Ring состоялся в сентябре прошлого года и завершился вничью.

Изначально ответный бой должен был пройти в мае, однако его пришлось перенести на осень из-за положительной допинг-пробы Альвареса. Таким образом, реванш оказался под угрозой, так как IBF назначила на август бой Головкина с Деревянченко. Вместе с тем, несмотря на потерю пояса, Головкин остается чемпионом мира по версиям WBA, WBC и IBO. На профессиональном ринге он одержал 38 побед, из которых 34 - нокаутом, а также один бой провел вничью.