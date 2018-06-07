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07.06.2018 05:26
Рубрика: В мире

Британский телеканал высмеял "убийство" журналиста Бабченко

Ведущий британского сатирического шоу Last Week Tonight Джон Оливер высмеял "убийство" в Киеве журналиста Аркадия Бабченко. Популярный комик посвятил пять минут разбору "просто чудесных" деталей инсценировки Службы безопасности Украины.

Фото: РИА Новости
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По словам телеведущего, журналист инсценировал свою смерть, чтобы "вывести на чистую воду заказчиков из РФ". "Это звучит не как обычная новость, а как детективный роман "Твоему папане эта книжка бы понравилась", - отметил Оливер.

Ведущий "оценил" и работу гримера на месте преступления, передает РИА Новости. Также Оливер прокомментировал то, что в морге Бабченко читал новости о своей "смерти". "Круче было бы, если бы он смотрел телевизор, потягивая коктейль на Карибах вместе с Тупаком Шакуром", - сказал комик.

Оливер вспомнил заявление одной из коллег Бабченко, которая предположила, что журналисту понадобится много цветов, чтобы искупить вину перед поверившей в инсценировку женой. По словам британца, Бабченко даже не придется их покупать, поскольку он сможет составить букет из цветов, принесенных на могилу.

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