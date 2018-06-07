Британский телеканал высмеял "убийство" журналиста Бабченко

Ведущий британского сатирического шоу Last Week Tonight Джон Оливер высмеял "убийство" в Киеве журналиста Аркадия Бабченко. Популярный комик посвятил пять минут разбору "просто чудесных" деталей инсценировки Службы безопасности Украины.

По словам телеведущего, журналист инсценировал свою смерть, чтобы "вывести на чистую воду заказчиков из РФ". "Это звучит не как обычная новость, а как детективный роман "Твоему папане эта книжка бы понравилась", - отметил Оливер.

Ведущий "оценил" и работу гримера на месте преступления, передает РИА Новости. Также Оливер прокомментировал то, что в морге Бабченко читал новости о своей "смерти". "Круче было бы, если бы он смотрел телевизор, потягивая коктейль на Карибах вместе с Тупаком Шакуром", - сказал комик.

Оливер вспомнил заявление одной из коллег Бабченко, которая предположила, что журналисту понадобится много цветов, чтобы искупить вину перед поверившей в инсценировку женой. По словам британца, Бабченко даже не придется их покупать, поскольку он сможет составить букет из цветов, принесенных на могилу.