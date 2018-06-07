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07.06.2018 21:04
Рубрика: Общество

На пять с плюсом

Будущих учителей будут учить по-новому
Текст: Ирина Ивойлова
Российская газета - Спецвыпуск №7587 (124)
Если раньше учителей выпускали только педвузы и классические университеты, то сейчас - еще и федеральные, национальные исследовательские, профильные вузы. Можно учиться на бакалавриате по любой специальности, и, закончив педагогическую магистратуру, прийти работать в школу.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Что надо обязательно дать в программах за эти два года? Как научить будущих педагогов входить в класс без робости и держать дисциплину? Какие знания нужны, чтобы вести не только уроки, но и кружки в школе?

Ответы на эти вопросы дал проект по модернизации педобразования, который шел в стране четыре года. В нем приняли участие 65 вузов. В России педагогов сейчас готовят 255 вузов. В них учатся 436 тысяч студентов - будущих учителей. В последнее время меняется не только отношение к профессии, но и требования к ней. Четыре года лекций даже самого лучшего профессора не дают гарантий, что в современную школу придет грамотный педагог. Ему мало знать на "пять" свой предмет, надо еще уметь работать с особенными детьми, общаться с родителями в соцсетях, разбираться в онлайн-обучении.

Фото: Depositphotos.com
Учителя прошли инструктаж по работе в "Московской электронной школе"

- В центре внимания должны находиться вопросы воспитания.  - подчеркнул ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков.

В результате проекта были разработаны и апробированы 42 новые образовательные программы. Появились 30 онлайн-курсов для учителей, был апробирован модульный принцип обучения будущих педагогов. Появились модули по работе с особенными детьми. Конечно, это не сравнить с полноценным образованием дефектолога, но основы дефектологического знания учителям теперь даются.

Ректор Уральского педуниверситета Алевтина Симонова рассказала, что ее вуз отрабатывал новые модели целевого обучения, когда педагог готовится для конкретной школы, где проходит практику. Скоро в школах появятся новые должности для карьерного роста учителей. В том числе будут педагоги-наставники. В Уральском педуниверситете для них разработали программы педагогических мастерских, и 5 тысяч педагогов уже прошли в них обучение.

Уникальную программу подготовки вожатых могут использовать все вузы, не только педагогические

Еще одна особенность работы современных педвузов - подготовка вожатых. Московский педагогический госуниверситет разработал специальную программу подготовки вожатых, которая рассчитана на 144 часа. В нее входит психолого-педагогические аспекты работы, история вожатского дела, азы юридических знаний, экскурс в этику, организация мероприятий и безопасность жизнедеятельности. Всего таких модулей семь. Например, студентам рассказывают о том, что в лагерях есть так называемый кризис десятого дня, когда детям кажется, что все они уже узнали, все посмотрели и попробовали. Именно в этот момент вожатый должен переключить их внимание, предложить что-то необычное. Допустим, встретить рассвет на реке, запечь на костре картошку, пойти в поход…

Этой программой могут пользоваться все вузы, не только педагогические. Но если студент учится в педвузе, обязательный минимум для него - 72 часа. Половина времени отводится на самостоятельную работу.

Кстати
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Как привлечь в педвузы подготовленных мотивированных абитуриентов? Ректор Герценовского педуниверситета Сергей Богданов предлагает восстановить систему педклассов. В лучших школах, лицеях можно открывать базовые кафедры вузов. По его мнению, в состав педвуза обязательно должны входить детский сад, школа, лицей. Педвузы могли бы активнее участвовать в переподготовке учителей и повышении квалификации. Сейчас этим чаще всего занимаются институты, центры или академии повышения квалификации.

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