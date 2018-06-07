Бывший главный тренер ХК "Спартак" Ржига возглавил сборную Чехии

Бывший главный тренер московского хоккейного клуба "Спартак" Милош Ржига нашел новую работу. Он возглавил национальную команду Чехии.

О назначении сообщается на официальном сайте чешского хоккейного союза. Кандидатура Ржиги была поддержана единогласно на заседании исполкома организации. Соглашение с паном Милошем рассчитано на два года, кроме того, объявлено имя нового генменеджера сборной: им стал бывший хоккеист Петр Недвед.

На посту главного тренера сборной Чехии Ржига сменил Йозефа Яндача, который, кстати, продолжит работу в КХЛ: не так давно он возглавил магнитогорский "Металлург". Ржига же, напомним, работал в КХЛ не только со "Спартаком", который он в период с 2007 по 2010 год неизменно выводил в плей-офф. В разное время он также возглавлял "Химик", "Атлант", "Авангард", СКА и "Слован".