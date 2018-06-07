ЦБ назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы

Поведение молодых россиян способно подорвать основы пенсионной системы, считают в Центробанке. Об этом говорится в докладе регулятора.

Специалисты Банка России считают, что люди, родившиеся в период с 1980 по 2000 год, часто копят средства, но расходуют их на качественные впечатления, которые не всегда ориентированы на перспективу.

Такая "нерациональная" тактика способна повлиять на баланс сбережений, что может подорвать устойчивость работающей модели пенсионной системы.

Кроме того, благодаря развитым IT-технологиям, молодые люди часто удовлетворяет потребности при помощи благ общего пользования. Это в свою очередь может спровоцировать отказ "активно обладать" частной собственностью, а это может негативно сказаться на экономическом росте.