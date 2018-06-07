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07.06.2018 09:57
Рубрика: Экономика

ЦБ назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы

Текст: Марина Гусенко
Поведение молодых россиян способно подорвать основы пенсионной системы, считают в Центробанке. Об этом говорится в докладе регулятора.

Специалисты Банка России считают, что люди, родившиеся в период с 1980 по 2000 год, часто копят средства, но расходуют их на качественные впечатления, которые не всегда ориентированы на перспективу.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Такая "нерациональная" тактика способна повлиять на баланс сбережений, что может подорвать устойчивость работающей модели пенсионной системы.

Кроме того, благодаря развитым IT-технологиям, молодые люди часто удовлетворяет потребности при помощи благ общего пользования. Это в свою очередь может спровоцировать отказ "активно обладать" частной собственностью, а это может негативно сказаться на экономическом росте.

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