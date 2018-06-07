ЦБ предложил запретить выезд за границу недобросовестным банкирам

Глава Банка России Эльвира Набиуллина подтвердила намерение добиваться введения запрета на выезд за границу для недобросовестных банкиров. "Пока они знают, что в случае чего можно скрыться за границей и соединиться с выведенными туда активами, ответственность за нарушения на финансовом рынке останется низкой", - сказал она на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.

В частности, за 4-летний период действия закона о фальсификации отчетности (такая фальсификация сопровождает все криминальные банкротства) привлечено к ответственности всего 4 человека и возбуждено 30 уголовных дел, отметила Набиуллина.

Речь идет не только о неотвратимости наказания, но и о том, чтобы стимулировать бенефициаров и топ-менеджмент проблемных банков возвращать долги. Сейчас они легко уходят от кредиторов в силу крайне ограниченных возможностей добиться экстрадиции из Великобритании и других стран.