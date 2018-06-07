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07.06.2018 22:15
Рубрика: Экономика

Кушать отдано

Центробанк оценил экспортный потенциал российских продуктов
Текст: Сергей Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7587 (124)
Экспорт российского зерна и подсолнечного масла можно было бы нарастить, а вот с овощами и молочной продукцией такого ожидать не приходится. С такой оценкой экспортного потенциала отечественных продуктов выступили аналитики Банка России.
Грозит ли России дефицит подсолнечного масла

Эксперты выделили три главных категории продовольственных поставок. Во-первых, это высококонкурентные продукты традиционного экспорта: зерно, масличные и подсолнечное масло. Вопрос лишь в том, как решить проблему дефицита элеваторных мощностей и неподготовленность транспортной логистики к большим объемам экспорта, подчеркивает регулятор.

Кроме того, к росту поставок готовы свиноводы, производители мяса птицы и сахара. "Конкурентоспособность этой продукции приблизилась к мировым аналогам, так что ситуация будет зависеть от эффективности снижения издержек и от возможностей освоения экспортных рынков", - отмечают в Банке России.

В третью категорию попали продукты с низким потенциалом конкурентоспособности. Это молочная продукция, говядина, тепличные овощи. Эту отрасль, где внутренние цены превышают мировые, своим кошельком поддерживают простые покупатели.

"Подход правильный, но есть нюансы", - отметила в беседе с "Российской газетой" гендиректор Института аграрного маркетинга (ИАМ) Елена Тюрина. Например, экспортный потенциал сахара сдерживается тем, что во многих странах его импорт квотируется. "Так что в вопросах его экспорта потребуется точечная работа по каждому отдельному направлению", - предупредила она.

Фото: Сергей Громов
Новый зерновой терминал увеличит экспортный потенциал России

Кроме того, из поля зрения Центробанка выпала кондитерская продукция. "По итогам прошлого года экспорт шоколадных изделий занял седьмую строчку в рейтинге, составив 186 тысяч тонн на сумму 548 миллионов долларов", - отмечает Тюрина.

По мнению руководителя проектов Российского экспортного центра Антона Хохлова, ко второй группе можно отнести куриные яйца. "По конкурентоспособности в этой группе они будут наравне с мясом птицы, - считает он. - Можно добавить и другие нишевые продукты, такие как сафлор или кориандр - мы по-прежнему являемся его крупнейшим экспортером".

В свою очередь глава Ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков уверен в том, что необходимо делать ставку на экспорт готовой продукции. "Хорошие перспективы есть у рыбы, напитков, кондитерских изделий и снеков", - отметил эксперт.

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