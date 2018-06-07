Чем привлекает туристов "Белорусское море" - Нарочь

Подарок доисторических следов ледникового периода, который все чаще в Минске уважительно именуют "Белорусским морем", с годами становится для туристов сакральным местом паломничества. На просторах национального Нарочанского парка сверкают голубизной около сорока озер. И крупнейшее среди равных - озеро-море Нарочь.

Именно оно в этом году вошло в первую тройку курортов СНГ по популярности у туристов из Союзного государства в рейтинге, составленном агентством ТурСтат.

Прежде всего, полагают в агентстве, водная стихия заставляет в который раз оценить колдовство и красоту неувядающей природы. Нарочь, конечно, скромнее Байкала, но все равно, он настолько огромен, что в пасмурную погоду за линией горизонта невозможно разглядеть его противоположный берег.

Площадь самого крупного озера в республике около 80 км2, хотя глубиной оно знатоков не удивит - в среднем около 9 метров, однако в отдельных местах может достигать и 25. Вот за эти свои размеры его и прозвали в стране "Белорусским морем".

Нарочь - это не просто крупнейший водоем РБ. Это и еще одна "визитная карточка" страны, слава о которой уже давно пересекла ее пределы. Старожилы утверждают, что в последние годы на берегах озера заповедных и глухих пятачков уже не осталось. Тенденция не замысловатая: необорудованные пляжи "оккупируют" для отдыха, как правило, местные жители да белорусские туристы, а цивилизованную часть пространства резервируют для себя иностранные туристы и россияне.

И все они в один голос благодарят заповедные места за удивительную рыбалку и охоту. Здесь гнездятся редкие для здешних краев лебедь-шипун, малая крачка. Охотникам удаётся подстрелить тетерева или глухаря, более везучие увозят с собой рога лося, оленя, косули, дикого кабана. А трофеями рыбака могут стать угорь и линь, щука и лещ, амурский сазан и окунь.

Помимо Нарочи, в первую пятерку, информирует агентство, входят курорт Бурабай (Боровое) в Казахстане, озеро Иссык-Куль в Кыргызстане, пляжи на побережье Каспийского моря в Азербайджане и озеро Севан в Армении. По данным ТурСтат, на курорты стран СНГ российские туристы приезжают летом на период от 7 до 14 дней. Отдых здесь обойдется от $50 до $100 в сутки. Дешевле всего - на Иссык-Куле $50, а дороже всего - на курортах Бильгя на Каспийском море $100. На озере Нарочь отдыхающие потратят примерно $75 в сутки.

И завершающий аккорд от агентства: чаще всего на курортах СНГ отдыхают российские туристы из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Южного Урала и Сибири.

