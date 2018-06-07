Danone проиграл Россельхознадзору в суде

Разбирательство в арбитражном суде Волгоградской области между управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия и волгоградским филиалом компании Danone завершилось в пользу Россельхознадзора, сообщила пресс-служба ведомства.

Тем самым была доказана правомерность действий Россельхознадзора в части проводимой работы по обеспечению качества и безопасности производимой в стране животноводческой продукции, пояснили в Россельхознадзоре.

Судебный иск подала компании АО "Данон Россия" к территориальному управлению Россельхознадзора с требованиями признать незаконными действия надзорного органа. Ранее также в суд на Россельхознадзор подала головная компания Danone из-за проверок в волгоградском филиале, в ходе которых в продукции были обнаружены антибиотики тетрациклиновой группы.

Как сообщали в Россельхознадзоре, внеплановая проверка показала, что завод принимал для переработки сырое молоко без ветеринарных сопроводительных документов. Возврат молока с остаточным количеством антибиотиков не проводится. После этого на компанию были наложены штрафы. Но итоги проверки производитель молочной продукции оспорил в суде.

В Россельхознадзоре также сообщили, что принимают все меры для недопущения небезопасной продукции на рынок. Как сообщается, продукция четырех предприятий Danone подвергается усиленному лабораторному контролю. В случае выявления повторных нарушений поставки продукции Danone в страны ЕАЭС могут быть запрещены.