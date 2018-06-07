Депутаты приняли в первом чтении поправки в бюджет РФ 2018 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2018 год. Предусматривается увеличение расходов на 61,9 миллиарда рублей и профицит в 0,5% ВВП. Поправки представил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Докладчик сообщил на заседании, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) в 2018 году пополнится 2,2 трлн рублей.

- В отличие от предыдущих лет, дополнительные нефтегазовые доходы тратиться не будут, а пойдут на дополнительные резервы, - сообщил он.

Он также сообщил, что кабмин повысил прогноз роста реальных заработных плат до 6,3% в текущем году против изначально планируемых 4,1%. Кроме того, в текущем году теперь предусмотрено снижение инфляции по сравнению с планируемым размером до 2,8% (в нынешнем варианте бюджета - 4%).

Законопроект предусматривают увеличение доходов бюджета в 2018 году на 1,815 триллиона рублей - до 17,073 триллиона рублей, расходов - на 61,9 миллиарда рублей, до 16,591 триллиона рублей.

Проектом предлагается распределить 224,7 миллиарда рублей. В частности, 97,4 миллиарда рублей пойдут на оборону и безопасность, 41 миллиард рублей - на поддержку промышленности, 15 миллиардов рублей - на обеспечение пенсий военных пенсионеров.

Дополнительные средства в проекте предназначены и на реализацию социально значимых вопросов в регионах.

Так, по 2,5 миллиарда рублей выделяется на закупку школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи, 2,87 миллиарда рублей - на закупку лекарственных препаратов для прививок в связи с ростом цен на вакцины. Другие цели - обеспечение детей-сирот, устранение задолженности по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, на проект "Театр-детям" и т.п.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее поручил проработать вопрос увеличения субсидий общественным объединениям инвалидов. Эту тему подняли и на заседании. Вопрос может быть решен по итогам исполнения бюджета за девять месяцев, объяснил коллегам глава нижней палаты. Он отметил, что правительство ответственно подходит к рассмотрению постановлений Госдумы в части тех вопросов, которые обозначает нижняя палата парламента.

Поправки предусматривают исполнение бюджета в текущем году с профицитом в 0,5% ВВП вместо дефицита в 1,3% ВВП в действующем законе. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал на заседании ГД, что профицит составит выше 1% ВВП.

Кудрин напомнил, что в поправках заложена средняя цена на нефть в 2018 году на уровне 61,4 доллара за баррель. Однако, как отметил глава Счетной палаты, цена будет выше этого прогноза.

Глава Счетной палаты, кроме того, поспорил с прогнозом по инфляции, заложенным в проект. Он спрогнозировал ускорение динамики этого показателя во второй половине 2018 года, в том числе из-за роста цен на бензин.

На рассмотрение Госдумы во втором чтении документ планируется вынести 19 июня, в третьем - 21 июня.