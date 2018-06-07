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07.06.2018 21:22
Рубрика: Экономика

Капитал манят льготами

Держателей евробондов освободят от НДФЛ с доходов от курсовой разницы
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск №7587 (124)
Держателей гособлигаций внешнего займа правительство предлагает освободить от налога на доходы физических лиц с той части доходов, которые были получены за счет изменения курса рубля.

Законопроект внесло в Госдуму правительство. Так власти надеются вернуть российские капиталы из-за рубежа в российскую юрисдикцию.

Такие облигации (евробонды) выпускаются государством в любой валюте мира, кроме собственной, и размещаются на финансовых рынках за пределами страны-эмитента. Так государство привлекает средства инвесторов.

Путин: Введение гибкой шкалы НДФЛ и налога с продаж нецелесообразно

Расчет прежде всего на российских граждан, имеющих капиталы за рубежом. Сейчас российские налоговые резиденты, купившие евробонды, при последующей их продаже или погашении должны будут заплатить НДФЛ по ставке 13 процентов с дохода, полученного как от повышения рыночной цены облигации, так и от роста курса иностранной валюты к руб-лю. Предлагаемые изменения в Налоговый кодекс позволят зафиксировать валютный курс на дату продажи евробондов. Тогда налог нужно будет заплатить только с дохода от изменения рыночной цены облигаций.

"Разумно не брать НДФЛ с доходов, полученных из-за изменений валютного курса. Но для этого можно не принимать отдельный закон, а обойтись письменными разъяснениями", - полагает профессор факультета экономических наук НИУ "Высшая школа экономики" Иван Родионов.

Это может сработать и привлечь валютные накопления розничных инвесторов, считает начальник отдела инструментов с фиксированной доходностью "Открытие Брокер" Руслан Ситдеков, однако инициатива выглядит однобоко. Законопроект предлагает освободить от налогообложения только еврооблигации, выпущенные с 2018 года, а это всего лишь один выпуск - "Россия-29", и других не планируется, добавляет он.

Льгота фактически будет действовать только в отношении одного выпуска евробондов - "Россия-29"

В результате сама по себе мера вряд ли позволит привлечь какие-то существенные средства, считают эксперты. Можно было бы освободить, по крайней мере, все суверенные валютные заимствования от валютной переоценки, а в перспективе - и корпоративные еврооблигации. "Это позволило бы увеличить базу потенциальных инвесторов внутри страны, преимущественно хранящих свои валютные накопления на депозитах или дома", - пояснил в беседе с корреспондентом "РГ" Руслан Ситдеков.

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