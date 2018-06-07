Держателей евробондов освободят от уплаты части НДФЛ

Держатели государственных облигаций внешнего займа не будут уплачивать налог на доходы физических лиц, возникающие от валютной переоценки облигаций при их продаже или погашении. Законопроект об изменениях в Налоговый кодекс внесен в Госдуму правительством России.

Действовать новые правила начнут с 2019 года. Как предполагается, они повысят привлекательность евробондов для частных инвесторов. Тем самым правительство рассчитывает вернуть капиталы россиян из-за рубежа.

Эта идея озвучивалась еще в декабре 2017 года перед планируемым размещением евробондов.