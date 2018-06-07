8 июня, когда по решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается Всемирный день океанов, ученые, исследователи и добровольцы-экологи приводят статистику и факты, к которым трудно оставаться равнодушным.

Вот только три примера из последних отчетов. По данным ООН и ЮНЕП, из-за выбросов углекислого газа к 2050 году кислотность Мирового океана может вырасти на 150 процентов - это во сто крат быстрее изменений уровня кислотности, которые переживала морская среда за последние 20 миллионов лет. И такие темпы практически не оставляют морским организмам времени для адаптации. По этой причине, если ничего не предпринять, к 2100 году будут разрушены 70 процентов кораллов, которые являются ключевыми экосистемами для большей части промысловых рыб.

Другая беда пришла и нарастает уже на самом что ни есть бытовом уровне. Как подсчитали эксперты, вес пластиковых отходов, сбрасываемых в океан, к 2050 году может превысить биомассу всей живущей в нем рыбы.

Большой проблемой остается глобальный перелов промысловых ресурсов, что приводит к деградации прибрежных экосистем. В 2017 году в Антарктиде, в колонии пингвинов Адели, которая насчитывает 40 тысяч особей, из всего вылупившегося потомства выжили лишь два (!) птенца. Ученые назвали это катастрофой и напрямую связали с хищническим переловом криля, который является основой в питании Адели.

В колонии пингвинов Адели на 40 тысяч особей выжило в 2017 году лишь два птенца

Антарктида и омывающий ее Южный океан образуют одну из наиболее сохраненных морских экосистем на Земле. Это место обитания тысяч видов, живущих только здесь: от ярко окрашенных морских звезд и биолюминесцентных червей до пастельных осьминогов. Это, конечно, и дом для миллионов пингвинов.

В 1982 году с целью сохранения и защиты ранимой экосистемы Южного океана была создана Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ, CCAMLR). Спустя двадцать лет АНТКОМ стала первой международной организацией, принявшей на себя обязательства по созданию сети морских охранных районов в соответствии с рекомендациями Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию ООН (United Nations World Summit on Sustainable Development).

Обязательства АНТКОМ - это важно подчеркнуть - основаны на миссии защиты, а не использования флоры и фауны Южного океана. А еще - на "принципе предосторожности", который ставит главной целью охрану природы. Комиссия признает, что термин "морской охраняемый район" не имеет единого определения, но в общих чертах МОР представляет собой морской район, обеспечивающий охрану всех или какой-то части находящихся в нем природных ресурсов. В пределах такого района проведение конкретных видов деятельности либо ограничивается, либо запрещается для того, чтобы достичь определенных целей, относящихся к сохранению, защите мест обитания, мониторингу экосистемы или управлению промыслом. В МОР не обязательно исключается проведение исследований или других видов деятельности человека. Во многих таких местах исследования и другие виды работ, за исключением промысла, разрешены. Поэтому их еще называют "необлавливаемыми районами".

В 2016 году Российская Федерация стала лидером в достижении договоренностей об охране моря Росса, и в результате в 2017 году был создан самый большой морской охраняемый район в мире. Придание такого статуса этой морской территории открыло новые возможности для дальнейшего исследования морских экосистем, изучения эффектов изменения климата и получения дополнительной информации о влиянии рыболовства на состояние океанов.

Как отмечают международные эксперты, российское правительство может сохранить за собой роль лидера в долгосрочной защите шестого континента, поддержав создание еще одного морского охраняемого района в Восточной Антарктиде. По нашим сведениям, такая инициатива будет рассматриваться в октябре 2018 года на совещании уже упомятуой выше международной Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики.

Новый морской охраняемый район Восточная Антарктика в Южном океане включит в себя Землю Мак-Робертсона, ледник Дригальского, море Дюрвиля и ледник Мерца. Площадь будущего морского охраняемого района должна составить почти миллион квадратных километров, а его создание позволит сохранить не только пингвинов, но и других аборигенов Антарктики - таких как тюлени, киты и криль.

прямая речь

Вячеслав Фетисов, посол доброй воли ЮНЕП по Арктике и Антарктике:

- Прошло почти 200 лет после открытия нового континента российским полярным исследователем Фаддеем Беллинсгаузеном. Теперь у России тут более дюжины исследовательских станций: с момента подписания в 1959 году Договора об Антарктике наша страна вкладывает большие средства в научные исследования на шестом континенте. Два года назад президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров выступили с инициативой взять под защиту море Росса и создать здесь морской охраняемый район. Это очень важный и вдохновляющий шаг в природоохранной деятельности: море Росса стало крупнейшей охраняемой территорией в мире. Я надеюсь, что Российская Федерация будет и дальше прилагать усилия для защиты первозданной природы в этой части планеты. Что будут продолжены научные исследования, направленные на лучшее понимание этих уникальных экосистем и последствий изменения климата. Важным шагом в канун 200-летнего юбилея открытия Антарктиды (будет отмечаться в 2020 году. - Прим. ред.) могло бы стать создание новых охраняемых районов в этих водах Мирового океана. Это стало бы достойной памятью о российских мореплавателях-первооткрывателях и лучшим подарком для тех, кто придет за нами.