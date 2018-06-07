Экс-генсек НАТО: Война России с Украиной продлилась бы несколько дней

Россия в случае войны с Украиной победила бы за несколько дней. Об этом в интервью Die Welt заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Если бы Россия этого хотела, российские войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней", - сказал он. По его словам, это случилось бы, несмотря на то, что Киев "за последние два-три года значительно нарастил свой военный потенциал", передает РИА Новости.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса не собираются изолировать Россию. "НАТО придерживается двойного подхода к РФ, сочетающего сдерживание и политический диалог", - уточнил он.

Украина неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве в свои дела. Москва это отрицает и подчеркивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Кремль, по словам его представителей, заинтересован в том, чтобы соседняя страна преодолела политический и экономический кризис.