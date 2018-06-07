Экстренное торможение японского пилота привело к травмам пяти человек

Экстренное торможение японского пилота при взлете во вьетнамском аэропорту Хошимина привело к травмам пяти человек. У одного из пострадавших диагностирован перелом, передает телеканал TBS.

Инцидент произошел шестого июня. Лайнер Boeing 767 авиакомпании ANA направлялся в токийский аэропорт Нарита. Внезапное торможение на взлете привело к ранениям членов экипажа. Причиной случившегося, по всей видимости, стала ошибка пилота.

Все 197 пассажиров, которые сидели на своих местах и были пристегнуты, отделались легким испугом.