ФИФА объявила о дополнительной квоте билетов на ЧМ-2018

На матчи чемпионата мира по футболу-2018 будет доступна дополнительная квота билетов. Она поступит в продажу 8 июня.

Как сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА), на сегодняшний день, начиная с момента старта продаж в сентябре 2017 года, распределно уже 2 403 116 билетов, большая часть из которых - 871 797 - досталась любителям футбола из России. Среди других стран, чьи болельщики приедут на ЧМ в нашу страну, лидирует достаточно неожиданно США, чья национальная команда на турнир не пробилась. Тем не менее, число американских фанатов, подавших заявки, составляет 88 825. В общей сложности, 54 процента билетов распределено среди иностранных болельщиков, однако эта цифра не является окончательной, так как продажи продлятся вплоть до финального матча, который состоится 15 июля.

Вместе с тем, учитывая колоссальный интерес к матчам турнира, ФИФА объявила об открытии дополнительной квоты в 100 билетов. Приобрести их можно будет, начиная с 23:00 по московскому времени 8 июня на сайте fifa.com/bilet - единственном официальном билетном канале. Будут доступны, в том числе, билеты четвертой категории, открытой исключительно для резидентов РФ. ФИФА рекомендует приобретать билеты как можно раньше ввиду высокого спроса.

Напомним, что обладателям билетов необходимо оформить Fan ID - так называемый паспорт болельщика. Помимо того, что он предоставляет ряд льгот на время турнира, он носит гораздо более важную функцию: без этого удостоверения невозможно будет попасть на стадион даже при наличии билета. Все подробности по оформлению документа доступны на сайте fan-id.ru.