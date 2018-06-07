ФНС: За сдаваемое во время ЧМ-2018 жилье нужно заплатить налог

Гражданам, которые будут сдавать жилье во время предстоящего Чемпиона мира по футболу, придется задекларировать свои доходы и заплатить с них налог. Об этой обязанности напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС).

Как отмечают в ведомстве, доходы от сдачи имущества в аренду нужно декларировать даже в том случае, когда дом или квартира сдается на сутки. При этом, как был заключен договор: устно или письменно - значения не имеет.

Налог может уплатить арендатор, удержав его из ежемесячной платы. Это возможно, если имущество арендует российская организация, российское подразделение иностранной организации, индивидуальный предприниматель, нотариус или адвокат, уточняют в ФНС. Если жилье снимает иностранная организация, не зарегистрированная в России, или частное лицо - неважно россиянин или иностранец, - подать декларацию и заплатить налог должен арендодатель.

Отчитаться о полученных доходах требуется до 30 апреля, а заплатить налог до 15 июля 2018 года. Заполнить и отправить декларацию можно в личном кабинете налогоплательщиков-физлиц на сайте ФНС.