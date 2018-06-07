"Газпром" обжаловал в швейцарском суде арест имущества

"Газпром" подал в швейцарский суд заявление о доступе к материалам дела об аресте активов и обжалованию действий судебных приставов, сообщает компания.

Аналогичное заявление "Газпром" планирует направить в голландский суд.

Как сообщается, "Газпром" пока не получил никаких официальных уведомлений в рамках процедуры принудительного исполнения в Швейцарии решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года.

Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. Это решение было оспорено "Газпром" в марте в апелляционном суде округа Свеа в связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами.

Ранее сообщалось, что в конце мая этого года "Нафтогаз" предпринял на территории Швейцарии и Нидерландов действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража.