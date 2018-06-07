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07.06.2018 20:36
Рубрика: В мире

Слишком родственные связи

Генсека Елисейского дворца заподозрили в конфликте интересов
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск №7587 (124)
Полицейские провели обыски в "Берси", как здесь называют громоздкий комплекс современных строений на востоке Парижа, где размещается французское министерство экономики и финансов. Уточним: они навестили обширный архив ведомства и те кабинеты, где ранее трудился в разных качествах, но всегда на высоких должностях нынешний генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер.

Дело в том, что финансовая прокуратура Франции начала предварительное разбирательство в отношении этой ключевой фигуры президентской администрации, заподозрив Колера в возможном конфликте интересов, а также незаконном использовании положения в то время, когда он работал в "Берси". Судя по всему, решительные действия прокуратуры спровоцировала полученная накануне жалоба местной общественной ассоциации по борьбе с коррупцией Anticor.

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Ее активисты ставят в вину Колеру то, что он, находясь на госслужбе, мог продвигать интересы родственников, а если конкретно - владельцев итало-швейцарской судоходной компании MSC.

Как ранее поведал информационный портал Mediapart, специализирующийся на журналистских расследованиях, мать Колера приходится двоюродной сестрой Рафаэлю Апонте - основателю компании, кстати, одной их крупнейших на рынке морских перевозок и туристических круизов.

Так вот борцы с коррупцией, в частности, ссылаются на события в начале нынешнего десятилетия, когда Колер в рамках своих полномочий представлял Агентство по государственному участию, что контролирует активы Франции в разных секторах экономики, и в этом качестве входил в состав административного совета судостроительной верфи в Сен-Назере. Той самой, которая специализируется не только на строительстве злополучных "Мистралей", но и по большей части на теплоходах-гигантах, заказы на которые в то время поступали чуть ли не эксклюзивно от хорошо знакомой Келеру компании MSC.

При этом борцы с коррупцией указывают на ряд настораживающих деталей. Во-первых, речь идет о займах и кредитах, которые компания получила от одного французского банка при строительстве морского круизного корабля стоимостью свыше полумиллиарда евро. А во-вторых, они обратили внимание на двойную попытку Колера перейти на службу в родственное предприятие.

Генсека Елисейского дворца обвиняют в незаконном использовании служебного положения

В первый раз это произошло в 2014 году. Однако тогда ему отказала государственная комиссия по деонтологии, в задачи который входит контроль за ответственными чиновниками, решившими переметнуться в частный сектор. Правда, два года спустя осечки не произошло и Колер занял пост финансового директора в одной из структур родственного бизнеса. Покинул эту должность он в мае прошлого года, получив предложение переместиться в Елисейский дворец.

Трудно сказать, чем вся эта история закончится. В то время как оппозиция кричит о скандале и конфликте интересов, в Елисейском дворце считают, что обвинения против Колера лишены "каких-либо оснований" и что он всегда соблюдал соответствующие правовые нормы.

В свою очередь сам Колер заявил, что никогда не скрывал сведения о родственниках от начальства.

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