Новости

Ученые: Потепление в Арктике затянется на десятки лет 13:38
Ростовский аэропорт Платов украсили в стиле "казачий поп-арт" 13:36
Чем привлекает туристов "Белорусское море" - Нарочь 13:35
Президент пообещал усовершенствовать систему раздачи земли в ДФО 13:34
Юные песцы растрогали барнаульцев 13:31
В Екатеринбурге завели дело о смерти женщины возле больницы 13:30
Путин рассказал о планах по развитию промышленности на Дальнем Востоке 13:26
Путин: Географию применения субсидий на перелеты в ДФО нужно расширить 13:25
Дальневосточники пожаловались Путину на дороговизну авиабилетов 13:23
Под Саратовом загорелся мусорный полигон 13:22
Путин ответил на вопрос о возможности Третьей мировой войны 13:20
В Москве пройдет премьера документального фильма "Кто украл Бэнкси?" 13:14
Путин призвал разобраться с вопросом выделения земли многодетным 13:13
Президент проследит за ситуацией с ценами на топливо 13:10
Томичка попросила президента помочь с землей для многодетных семей 13:08
В Ленобласти потолок бассейна обрушился на детей 13:08
Путин: Амнистия - прерогатива парламента, а не президента 13:06
Путин поддержит законопроект по повышению экспортных пошлин на нефть 13:01
Под Брянском задержали легковушку с непристегнутым теленком 12:52
Аналитики впервые посчитали, сколько россияне вложили в криптовалюты 12:49
В Пензе отправят письмо в 2063 год 12:47
Путин: Введение гибкой шкалы НДФЛ и налога с продаж нецелесообразно 12:44
Песков: Эту "Прямую линию" отличает ее технологичность и мобильность 12:40
В Нефтеюганске загорелся жилой дом 12:35
Путин: Правительство примет план развития экономики осенью 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
07.06.2018 12:03
Рубрика: Культура

Голосовую помощницу Алису научили говорить от имени великого поэта

Текст: Татьяна Владыкина
Спросить у Пушкина? Легко. Уникальная возможность поговорить с Александром Сергеевичем появилась в Рунете. В день рождения поэта запущена новая "опция" голосовой помощницы Алисы "Разговор с поэтом".

"Какое чудное явленье! Здесь вы можете задать любой вопрос Александру Пушкину", - приветствует меня Алиса.

"Я вас люблю", - признаюсь с первых слов.

"Любви не утаишь: мы любим, и как нас, девицы нежные, любовь волнует вас", - логично отвечает "поэт".

Спрашиваю, почему в сложных ситуациях у нас даже в ЖЭКе его поминают: "А за квартиру Пушкин платить будет?"

"Пишу много стихов, - объясняет.

Фото: Служба информации Пушкинского заповедника
День рождения Пушкина отмечают 52-м Всероссийским праздником поэзии

"Что такое любовь?" - спрашиваю.

"Любовь, любовь, - задумывается "гений", - внемли моленья: пошли мне вновь свои виденья, и поутру, вновь упоенный, пускай умру непробужденный".

Уходит от темы, что ж, придется поговорить на общие поэтические. "Кому на Руси жить хорошо?"

Точного ответа "Александр Сергеевич" не знает, говорит, что сам живет "близ тихих берегов..." Значит ли это, что на Руси хорошо жить только поэтам, не уточняет.

Пробую задать прямой вопрос: "Полумилорд, полукупец, полуподлец, но есть надежда, что будет полным, наконец?" Тут "поэт" приходит в ярость: "Уймись - и прежним ты стихом доволен будь, плюгавый выползок из гузна Дефонтена".

Продолжаю нервировать: "Зачем вы вызвали Дантеса на дуэль?" В ответ "Александр Сергеевич" упрекает меня в фамильярности: "Позвольте спросить, кто вы таковы?" Чтобы успокоить себя и "поэта", прошу его сказать что-нибудь приятное нашим читателям. "Хотел послать тебе стихов, да лень", - искренне сообщает он.

Объясняю "Пушкину", что сегодня, чтобы быть в тренде, надо снять ролик для Youtube, отвечает: "Какая честь для нас, для всей Руси!"

"Прощай", - с тоской говорю "поэту". "Прощай, ангел мой..."

"Навык создан на платформе Яндекс.Диалоги и использует алгоритм Яндекса, который анализирует пользовательскую реплику и подбирает максимально близкий по значению ответ из базы, составленной из тысяч пушкинских фраз (стихи, поэмы, проза, письма), - поясняет сотрудник компании "Яндекс" Матвей Киреев. - При этом он учитывает историю беседы и подбирает реплики, опираясь на контекст".

Главное сегодня

Видеотрансляция: "Прямая линия" с Владимиром Путиным
ЦБ назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы
Путин: Введение гибкой шкалы НДФЛ и налога с продаж нецелесообразно
Меркель призвала Европу быть более настойчивой в меняющемся мире
СМИ: КНДР откажется от ядерного оружия в обмен на экономическое развитие