Спросить у Пушкина? Легко. Уникальная возможность поговорить с Александром Сергеевичем появилась в Рунете. В день рождения поэта запущена новая "опция" голосовой помощницы Алисы "Разговор с поэтом".

"Какое чудное явленье! Здесь вы можете задать любой вопрос Александру Пушкину", - приветствует меня Алиса.

"Я вас люблю", - признаюсь с первых слов.

"Любви не утаишь: мы любим, и как нас, девицы нежные, любовь волнует вас", - логично отвечает "поэт".

Спрашиваю, почему в сложных ситуациях у нас даже в ЖЭКе его поминают: "А за квартиру Пушкин платить будет?"

"Пишу много стихов, - объясняет.

"Что такое любовь?" - спрашиваю.

"Любовь, любовь, - задумывается "гений", - внемли моленья: пошли мне вновь свои виденья, и поутру, вновь упоенный, пускай умру непробужденный".

Уходит от темы, что ж, придется поговорить на общие поэтические. "Кому на Руси жить хорошо?"

Точного ответа "Александр Сергеевич" не знает, говорит, что сам живет "близ тихих берегов..." Значит ли это, что на Руси хорошо жить только поэтам, не уточняет.

Пробую задать прямой вопрос: "Полумилорд, полукупец, полуподлец, но есть надежда, что будет полным, наконец?" Тут "поэт" приходит в ярость: "Уймись - и прежним ты стихом доволен будь, плюгавый выползок из гузна Дефонтена".

Продолжаю нервировать: "Зачем вы вызвали Дантеса на дуэль?" В ответ "Александр Сергеевич" упрекает меня в фамильярности: "Позвольте спросить, кто вы таковы?" Чтобы успокоить себя и "поэта", прошу его сказать что-нибудь приятное нашим читателям. "Хотел послать тебе стихов, да лень", - искренне сообщает он.

Объясняю "Пушкину", что сегодня, чтобы быть в тренде, надо снять ролик для Youtube, отвечает: "Какая честь для нас, для всей Руси!"

"Прощай", - с тоской говорю "поэту". "Прощай, ангел мой..."

"Навык создан на платформе Яндекс.Диалоги и использует алгоритм Яндекса, который анализирует пользовательскую реплику и подбирает максимально близкий по значению ответ из базы, составленной из тысяч пушкинских фраз (стихи, поэмы, проза, письма), - поясняет сотрудник компании "Яндекс" Матвей Киреев. - При этом он учитывает историю беседы и подбирает реплики, опираясь на контекст".