Госдума продлила сессию для синхронизации с кабмином

Депутаты решили работать летом на неделю дольше. Весенняя сессия продлится до 27 июля. Такое решение озвучил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

В прошлом году последнее летнее пленарное заседание Госдумы состоялось 21 июля.

Решение о продлении принял Совет Госдумы, предложение поддержали представители всех парламентских фракций, сообщил спикер. Одновременно решено последнюю неделю августа и первую неделю сентября сделать региональными. Это сделано с целью, чтобы депутаты могли поработать в регионах, уточнил один из участников заседания.

Как сообщают агентства со ссылкой на источники в ГД, продление весенней сессии необходимо для синхронизации отпусков депутатов и правительства. Таким образом, в этом году весенняя сессия будет самой продолжительной за время работы всех предыдущих созывов.

Окончательно решение должно быть утверждено на пленарном заседании Госдумы 13 июня.

Между тем Госдума ожидает, что кабмин к 21 июня представит меры по снижению цен на бензин, сообщил Вячеслав Володин в комментарии ТАСС.

- Мы договорились с правительством, что 21-го числа будем слушать этот вопрос в рамках пленарного заседания. Надеемся, что к этому времени правительство сформирует все предложения, и мы их сможем обсудить, - сказал Володин, пояснив, что тема будет рассмотрена в приоритетом порядке в связи с ее актуальностью.