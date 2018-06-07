Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, выступающий ныне за "Кайрат", во второй раз подряд признан игроком месяца в Казахстане.

В голосовании приняли участие футболисты и тренеры команды местного чемпионата. Они называли по три спортсмена, которые, на их взгляд, достойны этого звания. За первую строчку в опросе полагалось три очка, за второе - два, за третье - одно.

В результате Аршавин набрал 25 очков. Четыре респондента отдали ему первое место, еще шестеро поставили россиянина на вторую позицию, еще один участник - на третью.

Отметим, что в мае Аршавин в шести матчах чемпионата Казахстана забил один мяч и отметился двумя результативными передачами.

Напомним: контракт Андрея с "Кайратом" истекает в ноябре этого года. За свою нынешнюю команду Аршавин выступает с 2016 года.