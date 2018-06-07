- Я очень жду матчей: хочется скорее увидеть мяч в игре, увидеть эмоции болельщиков, ведь это лучшее зрелище на Земле! - признался глава мирового футбола. - Думаю, что сейчас, за неделю до начала турнира, мы можем с уверенностью сказать: Россия на 100 процентов готова к его проведению. Весь мир увидит, какая это гостеприимная страна, как все прекрасно организовано. Нас всех ждут незабываемые впечатления.

Отдельно Инфантино остановился на вопросах, касающихся дискриминации и безопасности.

- Не могу сказать, что у нас есть обеспокоенность на этот счет. Хотя к таким вещам мы относимся очень серьезно. И приняли соответствующие меры в процессе подготовки. У нас есть четкая трехступенчатая процедура противодействия дискриминации во время игры. В случае проявления расизма судья вправе остановить, прервать или даже отменить матч. Мы располагаем мониторинговой системой, предусматривающей незамедлительные дисциплинарные санкции. Но надеемся, что они не потребуются.

Президент ФИФА заверил, что гостям чемпионата мира не следует переживать и по поводу безопасности. По его словам, "каждый болельщик, который приедет в Россию, почувствует доброжелательную и безопасную атмосферу праздника. Кто хочет явиться сюда и устроить беспорядки, лучше пусть остается дома".

Если говорить непосредственно о футболе, одним из новшеств ЧМ-2018 станет использование судьями системы видеопросмотров (VAR). Инфантино уверен, что турнир в России - наиболее благоприятный момент для внедрения этой системы.

- Считаю, что футбол к этому готов. Мы тестировали VAR последние два года. Возможно, нам не удалось решить все нюансы на сто процентов. Но это будет большая помощь для рефери. А мы должны им помогать. Ожидаю, что видеопросмотры принесут в футбол больше справедливости.

Также президент ФИФА поведал и о личных планах на ближайший месяц. Увидеть Инфантино можно будет точно на матче открытия ЧМ-2018. Кроме того, по собственному признанию, глава Международной федерации футбола постарается посетить игры на каждом из 12 стадионов, где пройдет турнир.

- Надеюсь увидеть много сюрпризов, которые никто не будет ожидать, - загадочно улыбнулся Инфантино.

Кто уже прилетел на ЧМ-2018

О том, что чемпионат мира совсем близко, свидетельствует в том числе и тот факт, что в России уже собираются команды - участницы турнира.

Первопроходцами в этом плане стали иранцы, прилетевшие еще 5 июня. А вчера ожидалось прибытие еще двух сборных - Испании и Панамы.

Игроков "красной фурии", как еще называют испанскую команду, перед вылетом должен был напутствовать лично король Испании Филипп VI. А вечером их уже ждали в Краснодаре. Чемпионы мира-2010 отхватили один из лучших вариантов размещения, суперсовременную краснодарскую футбольную академию. Для испанцев она удобна еще и географически: один из важнейших матчей на групповом этапе подопечные Хулена Лопетеги проведут против Португалии на арене "Фишто" в Сочи. К слову, португальцы должны приехать в Россию завтра: Криштиану и Роналду будут квартироваться на подмосковной базе в Кратово.

Что касается испанцев, до своего стартового матча на турнире они проведут еще одну товарищескую встречу в Краснодаре. Спаррингом "красной фурии" станет сборная Туниса.

Возможно, приезд Панамы не такое громкое событие, но только не для Саранска, где футболисты этой страны будут жить на групповом этапе. Увы, в столицу Мордовии панамцы должны были прилететь не в самом лучшем расположении духа. Накануне они, во-первых, проиграли в Осло норвежцам - 0:1, а во-вторых, футболистов ограбили в гостинице, где останавливалась сборная. Надеемся, в Саранске таких проблем у Панамы не возникнет.

Между тем в мире прошла серия товарищеских матчей. Тренерский штаб сборной России, надо полагать, особенно интересовала встреча в Брюсселе, где бельгийцы со счетом 3:0 разгромили Египет, с которым россиянам играть на групповом этапе ЧМ-2018.

Впрочем, к египтянам сейчас повышенное внимание не только со стороны российских любителей футбола. После того как форвард "Ливерпуля" и лидер египетской сборной Мохамед Салах получил травму в финале Лиги чемпионов, болельщики со всего мира следят за восстановлением одного из лучших игроков клубного сезона. Без Мохамеда "фараоны" провели уже три матча, и, мягко говоря, отсутствие Салаха не осталось незамеченным. До разгрома в Брюсселе были еще две ничьих с Кувейтом и Колумбией (1:1, 0:0).

- Сборная Египта совсем другая без Салаха, - констатировал очевидное лидер бельгийцев Эден Азар. - После финала Лиги чемпионов я отправил ему эсэмэску, что он мой друг и я хочу видеть его на чемпионате мира.