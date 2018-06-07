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07.06.2018 10:30
Рубрика: Спорт

Глава ФИФА: Россия на 100 процентов готова к проведению ЧМ-2018

Россия полностью готова к проведению чемпионата мира по футболу-2018. В этом выразил уверенность президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино.
Текст: Данила Жиляев
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

"Я думаю, мы можем сказать, что Россия на 100 процентов готова, и весь мир в этом убедится 14 июня, когда Россия и Саудовская Аравия начнут матч в "Лужниках", - приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА. - Каждый сможет увидеть, как красивы стадионы, как гостеприимна страна, как работают организаторы. Это будет потрясающее событие".

Глава ФИФА отметил, что у него не вызывает сомнений безопасность гостей мирового первенства. Он не видит повода для беспокойства в связи с возможными нарушениями правил безопасности и поведения со стороны фанатов, так как в связи с этим уже приняты серьезные меры, а принимающая сторона очень серьезно подходит к этим вопросам.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
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"Российские власти понимают необходимость обеспечения безопасности на столь крупном мероприятии, - сказал Инфантино. - Они проводят очень большую работу в сотрудничестве с представителями полиции всех стран мира чтобы быть готовыми к любым возможным неожиданностям. Каждый фанат, который приедет в Россию, окажется в спокойной и безопасной праздничной обстановке. Однако, если кто-то хочет ехать в Россию, чтобы создавать там проблемы, ему лучше остаться дома".

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля, матчи турнира примут 12 стадионов в 11 городах России. Мировое первенство откроется 14 июня в "Лужниках" матчем между командами России и Саудовской Аравии.

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