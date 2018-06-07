На смену классическим карманникам сегодня пришли специалисты более высокой квалификации, которые могут похитить ваши деньги прямо с банковского счета. Как они действуют и как уберечься от них, "РГ - Неделе" рассказала начальник ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Иванова.

Телефон как отмычка

"Ваша карта аннулирована", "Заявка на списание средств принята", "Карта заблокирована, свяжитесь с банком по телефону..." - иногда мы получаем СМС такого содержания. Далее в сообщении обычно указан телефон, по которому нужно позвонить "для подробной информации".

Владелец карты в панике звонит, не подозревая, что ему отвечают мошенники. Они представляются как служба поддержки или безопасности банка и сообщают, что для "восстановления карты" или "отмены заявки" надо назвать номер карты, срок ее действия, ПИН-код или код CVV на оборотной стороне. Иногда мошенники изображают покупателей гаражей, земельных участков, породистых котят и много чего другого. Они якобы готовы сразу перечислить вам задаток, но для этого им опять-таки нужны данные вашей карты.

Получив их, они отправляют в банк запрос на транзакцию от вашего имени. Но чтобы банк выполнил распоряжение, клиент должен сообщить одноразовый код, который приходит в СМС-сообщении на ваш телефонный номер. Так что мошенники "выуживают" и этот код, и если человек его сообщает, тут же списывают с карты деньги.

Что делать: Получив подобную СМС действительно нужно звонить. Но не по номеру из сообщения, а по тому, который указан для связи с банком на обороте карты или в договоре о ее выпуске, чтобы сообщить о возможном мошенничестве. Настоящие сотрудники банка никогда не станут спрашивать у вас ПИН или CVV. Эти сведения владелец карты обязан хранить в тайне. Исключений из этого правила нет.

Двойная оплата

Вы оплачиваете картой покупку в супермаркете, и тут кассир сообщает, что оплата не прошла. Все повторяется сначала, на этот раз успешно. А спустя какое-то время вы обнаруживаете, что деньги были списаны дважды.

Честный кассир, если терминал действительно выдал отказ в проведении операции, всегда распечатает для покупателя соответствующий чек.

Что делать: Подключите опцию СМС-оповещений по операциям своей карты. Если транзакция прошла успешно, вы тут же получите соответствующее сообщение, сможете предъявить его кассиру и отказаться от повторной оплаты.

Если вам поступило два сообщения о списании одной и той же суммы, позвоните в банк и проверьте, действительно ли произошло двойное снятие средств со счета, и действуйте соответственно.

Есть контакт

Многие платежные системы выпускают карты бесконтактной оплаты, чтобы ускорить совершение покупок. При расчетах такой картой не нужно вводить ПИН-код, если сумма не превышает 1000 рублей. Специальный терминал на расстоянии считывает информацию с карточки и звуковым либо визуальным сигналом дает понять, что деньги списаны.

Терминалами бесконтактных платежей оснащены многие торговые центры, платные автодороги, турникеты, автозаправки, кафе.

Никогда и никому не сообщайте данные карты и одноразовый код из СМС-сообщения

Мошенники научились похищать деньги с таких карт с помощью портативных бесконтактных считывателей. В транспорте, на рынке, в магазине они прислоняют считыватель к карманам одежды, стенкам сумок и крадут деньги у ничего не подозревающих владельцев. Порой для этого бывает достаточно приблизить считыватель к карте на расстояние 5-20 сантиметров.

К тому же считыватель позволяет завладеть информацией о карте, которая может быть использована для хищения средств уже не по тысяче рублей, а по-крупному.

Что делать: Если вы пользуетесь бесконтактной системой оплаты, установите индивидуальный расходный лимит по карте, ограничьте количество возможных списаний. И не носите карту в наружном кармане одежды или сумки - лучше убрать ее поглубже.

Карты-двойники

Один из самых опасных способов кражи денег со счета - изготовление дубликата сим-карты мобильного телефона, на который приходят СМС-оповещения из банка. Есть много способов узнать номер телефона владельца карты. Например, мы часто сами сообщаем его в социальных сетях.

Владельцу поступают звонки и СМС-сообщения с просьбой перезвонить. Представляться мошенники могут как сотрудники компании мобильной связи, платежных систем и даже Центрального банка. Владельца номера просят назвать код из СМС-сообщения, которое только что им получено, для того, например, чтобы отменить ошибочную блокировку счета. Если клиент выполняет требование, мошенники могут изготовить дубликат сим-карты его телефона и получить полный контроль над его счетом, управляя им через "мобильный банк".

Теоретически для получения дубликата карты в офисе оператора сотовой связи нужно указать дату первого звонка или остаток на счете, а также предъявить паспорт. Но на практике работники офисов не всегда бывают скрупулезными, а паспорт мошенники могут предъявить поддельный.

Выдача дубликата сим-карты должна быть оплачена, поэтому на телефон ее владельца может поступить сообщение о списании средств, а номер вскоре будет заблокирован. Исчезновение денег с банковского счета владелец телефона может обнаружить не сразу, ведь СМС-сообщения о списании средств он получать уже не сможет.

Что делать: Получив от сотового оператора оповещение о списании средств после звонков с неизвестных номеров, необходимо немедленно блокировать все платежные карты, "привязанные" к вашему телефонному номеру. Для этого нужно позвонить на "горячие линии" банков, номера которых указаны на самих картах.

Затем обратитесь к мобильному оператору для разблокировки своей сим-карты и блокировки дубликата, полученного мошенниками.

Чужие руки

Кассир, официант, заправщик, работник банка или любой другой сотрудник, которому вы передаете платежную карту для расчета, может сфотографировать, переписать ее данные или просто запомнить их, чтобы потом изготовить дубликат карты. Сделать это можно незаметно.

Что делать: Так что не выпускать из виду человека, совершающего операцию с вашей картой. Если он фотографирует ее на мобильный телефон под видом набора номера или СМС, нужно прервать операцию и потребовать возврата карты. Для надежности обратитесь в банк с заявлением о выдаче новой карты: вы ведь не знаете, какие данные успел заснять мошенник. А лучше всего не передавать карту посторонним, рассчитываясь за покупки или услуги.