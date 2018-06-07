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07.06.2018 20:55
Рубрика: Экономика

Всех не спасти

Вступил в силу закон о предупреждении банкротства на страховом рынке
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск №7587 (124)
Банк России теперь сможет спасать от банкротства не только проблемные банки, но и страховые компании. Закон, дающий регулятору такие полномочия, вступает в силу 8 июня. "РГ" спросила у экспертов, как скоро ЦБ может понадобиться новый инструмент и как он может повлиять на страховой рынок.

Речь идет о поправках, позволяющих Банку России проводить санацию, то есть оздоровление страховых компаний по аналогии с банками. Для этого будет задействован специальный Фонд консолидации страхового сектора (ФКСС) - его создадут за счет средств ЦБ.

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Решение о санации будет принимать совет директоров Банка России, если сочтет, что финансовое положение страховщика угрожает стабильности финансового сектора, а его уход с рынка обернется проблемой для большого количества клиентов. В этом случае в компанию будет назначаться временная администрация, а прежние акционеры и руководство - отстраняться от управления. После завершения процедуры оздоровления страховой организации будут подыскивать нового собственника.

Возможность предупреждения банкротства страховых компаний повысит доверие к рынку, полагают эксперты

Управляющий директор по страховым рейтингам "Эксперт РА" Алексей Янин считает, что инструмент санации не будет широко использоваться на страховом рынке. По его словам, у крупных игроков дела идут не так уж плохо. Явных угроз их платежеспособности и финансовой устойчивости нет. Если же проблемы будет испытывать небольшой страховщик, уход которого с рынка не окажет чрезмерно негативного влияния на финансовую систему и большое число граждан, у такой компании скорее отзовут лицензию, чем отправят ее на оздоровление, уверен Янин.

Алексей Бредихин, директор группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) полагает, что нельзя исключать возникновения финансовых проблем даже у сравнительно крупных компаний. "Фактически средства Фонда консолидации банковского сектора - через него осуществляется оздоровление кредитных организаций - уже используются для оказания помощи Росгосстраху - дочерней компании банка "Открытие", - напоминает Бредихин. "Трудно предсказать, как скоро появится новая необходимость спасательных операций на страховом рынке. Но важно, что такая возможность есть и может в случае необходимости оперативно применяться Банком России", - добавляет он.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
ЦБ: Очистка страхового рынка завершена

По мнению аналитика ГК "Финам" Алексея Коренева, принципиальных ограничений для того, чтобы уже сейчас запустить механизм санации страховых компаний, нет. Однако опыт с банками показал, что вопрос с реализацией санируемых кредитных учреждений стоит очень остро - столь существенные по размеру активы по зубам далеко не всякому покупателю. "С такими же проблемами регулятор может столкнуться и при санации страховых компаний", - не исключает Коренев.

Вторым практически очевидным следствием введения в действие нового механизма, по его мнению, может оказаться усиление процессов консолидации и постепенного "огосударствления" страхового рынка, как это уже случилось с кредитными учреждениями.

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