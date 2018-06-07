Как удержаться от переедания

Лишь 2-5% от общего числа людей, сумевших с помощью диеты сбросить лишний вес, в последующем удерживают его в пределах нормы. Остальные вновь набирают килограммы.

Связано это с психологическими причинами переедания: люди "заедают" стресс, улучшают с помощью еды настроение и даже избавляются от скуки. Британский психолог, эксперт по здоровому питанию, автор популярных книг доктор Мэг Арролл предложила простой и быстрый способ узнать, действительно ли человек нуждается в пище или тяга к еде вызвана не физиологическими, а психологическими причинами.

Проблема растущего ожирения и у взрослых, и у детей характерна для многих стран. Поэтому регуляция пищевого поведения - одна из тем, над которой ученые - диетологи, психологи - работают постоянно, предлагая новые способы и приемы, помогающие людям сохранять нормальную физическую форму.

Доктор Арролл назвала свой психологический прием "брокколи-тестом", сообщает Daily Mail. Она рекомендует человеку, который чувствует приступ голода и собирается съесть что-то калорийное, представить, что перед ним не булка или шоколадный батончик, а тарелка брокколи. И спросить себя: "Готов ли я это съесть?".

Если ответ "да", значит, организму действительно требуется еда. Если же тарелка с воображаемыми овощами (в нашей стране брокколи не столь популярна, как в Европе, а потому этот вид капусты можно вполне заменить, например, на белокочанную) вас не вдохновила, значит, вы недостаточно голодны.

Возможно, подсознательно вы ждете, что еда снимает стресс, усталость, раздражение.

Дальнейшее зависит только от человека: если он поймет истинные причины тяги к постоянным перекусам, ему будет легче отрегулировать режим питания.