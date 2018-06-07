Можно потребовать снижения ростовщических процентов

С 1 июня в законодательстве появилось понятие "ростовщические проценты". Это те, которые превышают средний уровень более чем в два раза. Теперь при возникновении спора по договору займа, проценты по которому признаны "ростовщическими", заемщик вправе через суд снизить их до среднерыночной ставки.

Также поправки в Гражданский кодекс упрощают отказ от кредита, причем любой из сторон договора. Так, у заемщика появилось право отказаться от получения займа полностью или частично, уведомив об этом финансовую организацию в соответствии с условиями договора. Или в любой момент до получения займа, если в договоре таких условий нет.

Банку придется платить двойную плату за несвоевременное зачисление средств клиента на счет или необоснованное их списание. Финансовая организация должна заплатить проценты по банковскому счету и проценты за пользование чужими денежными средствами, раньше оплачивалась лишь последняя сумма.

Вместе с тем введена норма, упрощающая кредиторам передачу долгов коллекторам. Если раньше должник, узнав, что его долг продан третьему лицу, в любой момент мог оспорить его в суде, то сейчас он вправе будет это сделать, если письменно уведомит нового и старого кредиторов, отмечает старший юрист CAF Group Роман Лоскутов. В противном случае должник лишается права оспаривать продажу долга.

Дольщикам добавят спокойствия

При покупке жилья вместо банковских ячеек будут использоваться эскроу-сделки.

С 1 июня вступили в силу поправки в Гражданский кодекс, описывающие договор условного депонирования (эскроу). Его суть в том, что одна сторона передает имущество на хранение эскроу-агенту на срок не более пяти лет для передачи другому лицу. Изменения подготавливают рынок к новым правилам покупки квартир в новостройках. Увеличение срока, на который могут заключаться эскроу-сделки, до пяти лет позволяет применять их с самого начала строительства и до введения дома в эксплуатацию. В сделке с использованием счета эскроу покупатель передает деньги не застройщику, а банку, который хранит их у себя и передает строительной организации оплату только после ввода дома в эксплуатацию и выдачи дольщику ключей.

Новый механизм финансирования строящегося жилья должен решить проблему обманутых дольщиков. Ведь деньги останутся в банке, что будет стимулировать застройщика завершить работу.

Анонимные сим-карты начинают блокировать

С 1 июня вступили в силу поправки, которые дадут право операторам связи блокировать "серые" сим-карты по решению Роскомнадзора. Те, кто купил сим-карты с рук, рискуют потерять деньги на абонентских счетах.

Такие карты зарегистрированы не на фактического владельца, а, как правило, на некую компанию. Их часто используют для различных преступлений и мошеннических схем. С этим и начинается борьба. Но если вы добропорядочный гражданин и купили карту до 1 июня, то сможете ее легализовать. Закон дает возможность абоненту прийти в салон сотовой связи и авторизоваться, оформив договор по всем правилам. Оператор не вправе отказать в этом.

Уже давно есть требование об идентификации абонентов: сотовые операторы должны продавать сим-карты только при предъявлении паспорта. Но до сих пор сим-карты на каждом углу продают без заключения договора и документа, удостоверяющего личность, отметили в Роскомнадзоре.

Существовали и пути обхода, которые давали возможность пользоваться анонимными сим-картами. Первый - распространение "серых" карт через корпоративные тарифы, оформленные на фирмы-однодневки (70 процентов). Второй - использование карт, оформленных на подставных лиц (30 процентов). Те, кто покупал такие симки, не могли ни поменять оператора, ни предъявить претензии мобильной компании, ни поменять тариф, ни пользоваться сервисами, в том числе банковскими услугами.

Ювелирные изделия отметят нанометками

С 1 июня началась экспериментальная маркировка драгоценных металлов, камней и изделий из них QR-кодами сроком на полгода. Цель маркировки - легализовать ювелирный рынок, который, по оценкам минфина, примерно наполовину работает "в тени". Пока для ювелиров она добровольна, на участие в эксперименте заранее подали заявки около 20 компаний. Минфин хочет сделать маркировку на всех бирках ювелирных изделий обязательной с 1 января с 2019 года.

Прослеживаемость ювелирных изделий обеспечат нанесением на них специальных бирок с QR-кодом. "Уже на этапе "пилота" ожидается снижение контрабандной и контрафактной продукции", - говорят в минфине. Всего под пилотную маркировку в течение полугода могут попасть алмазы и бриллианты, рубины, сапфиры, изумруды, драгоценные металлы в виде порошка (платина, палладий), необработанные серебро и золото, монетарное золото и ювелирные изделия разных видов. Украшение, прошедшее все этапы обработки, потребитель сможет проверить на подлинность, считав через мобильное приложение QR-код на бирке: там указаны производитель, вес изделия, наименование, в каком управлении пробирного надзора его клеймили, металл, покрытие, проба, цвет и вставки. Если данные не совпадут с реальными характеристиками, значит, перед вами подделка.

"Конечная цель - обеспечить прослеживаемость драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах их оборота. В настоящее время изучается технология, которая позволит маркировать бриллианты", - рассказали "РГ" в минфине.

В марте уже была представлена такая технология, разработанная в России: нанометку наносят на камень, считать ее можно при пятисоткратном увеличении. Тогда же представили специальный портативный детектор подлинности бриллиантов.

Дебоширов спустят с небес на землю

С 4 июня начали действовать поправки в Воздушный кодекс, которые дают право авиакомпаниям в течение года не пускать на борт пассажиров, попавших в их "черные списки".

Теперь российские перевозчики могут совершенно легально вести реестры дебоширов, но они не смогут делиться списками друг с другом из-за требований закона о персональных данных. Таким образом, у хулигана остается возможность летать, но только самолетами другой авиакомпании. Если маршрут обслуживает только один перевозчик, дебошир сможет воспользоваться его услугами при наличии документов, подтверждающих особые обстоятельства, например смерть близкого человека.

Решение о внесении в "черный список" принимает авиакомпания на основе судебного решения по итогам инцидента на борту. Заказным письмом дебоширу придет уведомление о том, что он включен в реестр, рассказал замглавы Ространснадзора Владимир Черток.

На борт дебошира даже с купленными ранее билетами не пустят, он не пройдет регистрацию на рейс. Ространснадзор намерен рекомендовать авиакомпаниям продумать процедуру возврата денег в таких случаях, сказал Черток.