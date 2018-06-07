Карьер по добыче мраморной крошки заработал в Восточной Гуте

В анклаве Восточная Гута под Дамаском заработал карьер по добыче мраморной крошки. Об этом рассказал журналистам представитель производственного объекта Хазим Дурхам.

По его словам, ежедневно на карьере несколько десятков человек добывают около трех тысяч кубометров крошки. "Отсюда мы поставляем ее не только в Дамаск, но и во многие города вокруг него. Ведь это важная составная часть при строительстве, в том числе при производстве бетона", - сказал Дурхам.

Производство в Восточной Гуте удалось восстановить после освобождения анклава от боевиков, отмечает РИА Новости. Помощь сирийским войскам оказывал российский Центр по примирению сторон. С апреля территория контролируется законным правительством арабской республики.