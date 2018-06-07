Киргизия и Таджикистан договорились не применять оружие на границе

Киргизия и Таджикистан условились не применять оружие на границе. Об этом сообщают в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Запрет на использование огнестрельного оружия вводится в связи с договоренностями между погранслужбами двух республик. Исключением могут служить только случаи, когда возникает угроза жизни или здоровью военнослужащих. Пограничные ведомства достигли соглашения на рабочей встрече, проведенной в городе Бустоне (Таджикистан). Поводом для нее послужил очередной инцидент на границе, в результате которого пострадали несколько сотрудников таджикских погранвойск.

Стороны выразили обеспокоенность участившимися происшествиями на границе. По утверждению военных, часто инциденты "имеют преднамеренный характер". Начальникам пограничных подразделений предписано при возникновении конфликтных ситуаций не предпринимать активных действий до прибытия пограничных представителей обеих республик.

Киргизия и Таджикистан имеют сложную историю совместной охраны границы. Это связано со сложным рельефом, а также тем, что точная линия раздела между двумя постсоветскими республиками не определена, и сохраняется множество спорных участков. На киргизско-таджикской границе нередко вспыхивают конфликты. Несколько раз они приводили к человеческим жертвам, поскольку военные применяли не только легкое стрелковое вооружение, но и минометы.