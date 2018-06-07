Китай вернул на родину четыре тысячи беглых коррупционеров

Власти КНР за последние три года вернули на родину более четырех тысяч беглых преступников из 90 стран мира. Задержания проводились в рамках специальной антикоррупционной кампании "Небесная сеть".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на центральную комиссию Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины, по данным на конец апреля в страну вернули 4141 преступника. Среди этих лиц - 825 бывших госслужащих и 52 человека из списка 100 самых разыскиваемых властями КНР преступников. Также Пекин смог вернуть около 1,58 миллиарда долларов незаконно вывезенных средств.

Кампания по поимке за границей беглых коррумпированных чиновников и членов КПК "Небесная сеть" была запущена весной 2015 года. В апреле этого года стартовала новая операция по возвращению коррупционеров и их активов "Небесная сеть-2018".