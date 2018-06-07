Когда ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным

Вопрос задал Леонид Поздняков, школьник из Лобни. Он попросил прокомментировать информацию о том, что с 2022 года будет введен обязательный ЕГЭ по английскому языку. Он также спросил, будут ли отменяться экзамены по выбору. А если нет, то как готовиться к такому количеству экзаменов.

Путин связался по видеомосту с министром образования Ольгой Васильевой.

Английский язык станет обязательным для сдачи ЕГЭ в 2022 году, сказала министр. При этом новые стандарты изучения языка международного общения предусмотрены даже для учреждений специального профессионального образования.

"К 2022 году появятся новые стандарты в старшей школе, когда мы будем говорить об иностранном языке как об обязательном для сдачи ЕГЭ", - сказала Васильева.

"Но для этого необходимо решить ряд проблем, в частности, по подготовке педагогических кадров, в которых сейчас ощущается нехватка", - отметила министр.

По ее оценке, без иностранного языка - языка общения - представить все лучшее и важное в нашей стране невозможно.

- Со следующего года даже в системе специального профессионального образования вводим требование к знанию английского языка, потому что представить себе высококвалифицированного рабочего, который не прочтет инструкцию к какому-то из станков - это тоже сегодня полный абсурд, - сказала министр.

Также Васильева ответила на дополнительный вопрос о введении обязательного ЕГЭ по истории в 2020 году. Решения нет, вопрос только обсуждается на экспертном уровне, ответила она.