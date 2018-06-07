Коллегия по военным делам Верховного суда РФ рассмотрела жалобу на приговор группе осужденных из "Дальспецстроя".

По приговору Дальневосточного окружного военного суда в Хабаровске от 26 февраля четверо участвовавших в злоупотреблениях при строительстве космодрома Восточный получили от 5,5 до 12 лет лишения свободы и штрафы до 1,5 миллиона рублей. Бывший глава "Дальспецстроя" Юрий Хризман признан виновным в двух эпизодах преступления по статье "злоупотребление должностными полномочиями" и "растрата организованной группой", ему назначено 12 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 1,5 миллиона рублей. Бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин признан виновным по статье "злоупотребление должностными полномочиями", он получил семь лет заключения. Михаил Хризман, сын Юрия Хризмана, признан виновным по статье "растрата организованной группой" и приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей. Экс-спикер краевой Думы Виктор Чудов по этой же статье УК получил шесть лет и штраф в 900 тысяч рублей.

С участников хищения суд постановил взыскать в пользу "Роскосмоса" 5,1 миллиарда рублей. В пользу ГВСУ N 6, так сейчас называется бывший "Дальспецстрой", с Юрия и Михаила Хризманов совместно взыскано 26,39 миллиона рублей. А Виктор Чудов совместно с Юрием Хризманом обязаны выплатить нанесенный ущерб в 60,2 миллиона рублей.

Адвокаты подали в суд жалобы на этот приговор. Осужденных этапировали в Москву, и они лично участвовали в закрытом процессе в Верховном суде.