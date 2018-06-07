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07.06.2018 14:26
Рубрика: Власть

Лавров оценил отношения России с Арменией

Текст: Александр Ленин
Между Россией и Арменией присутствует динамичный политический диалог на высшем уровне, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Армении Зограбом Мнацаканяном.

Стороны обсудили нагорно-карабахское урегулирование, а также торгово-экономической взаимодействие Москвы и Еревана, ход реализации топливных проектов, проектов в телекоммуникационной и банковской сферах.

"Мы провели хорошие переговоры, конструктивно, доверительно, в духе союзнических отношений, которые связывают наши государства, в духе нашего стратегического сотрудничества. Мы констатируем динамичный характер российско-армянского политического диалога, в том числе на высшем и высоком уровне", - подчеркнул глава российского МИД.

Фото: Depositphotos.com
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По словам Лаврова, Россия в отношениях с Ереваном исходит из заявлений премьер-министра Армении Николы Пашиняна о союзничестве с Москвой.

"Экспертов, конечно, важно слушать и понимать, какие мысли у них возникают от анализа внешнеполитических или внутриполитических событий будь то в России, будь то в другой стране, - подчеркнул Лавров. - Но мы как представители российского ведомства, занимающегося внешней политикой, в отношениях с нашими стратегическими партнерами исходим, несмотря на тот анализ, которым окружают нас эксперты, из тех позиций, которые были официально изложены Николой Пашиняном после его вступления в должность премьер-министра Республики Армения".

По мнению российского министра, дальнейшему укреплению практической кооперации сторон "будет способствовать энергичная работа межправительственных комиссий по экономическому и военно-техническому сотрудничеству".

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Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в свою очередь пригласил Сергея Лаврова совершить визит в Ереван.

"Сергей Викторович, я хочу еще раз поблагодарить вас за теплый прием, конструктивный открытый диалог. И мы ждем вас в Ереване", - обратился он к российскому коллеге.

Руководитель армянского дипломатического ведомства пояснил, что Ереван настроен на углубление и расширение сотрудничества с Москвой во всех областях, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

"Подтвердили твердый настрой на поступательное развитие нашего многопланового союзнического взаимодействия с Россией, детально обсудили широкий спектр вопросов многопланового и двустороннего сотрудничества с целью углубления и расширения наших отношений. Намерены и далее продвигать это сотрудничество на принципах доверительного взаимодействия", - подытожил он.

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