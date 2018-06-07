У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

"Магический" способ приготовления яиц впечатлил соцсети

07.06.2018,  
12:35
Текст: Анна Баранова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Пользователь Reddit с ником Scaulbylausis опубликовал на ресурсе ролик, в котором показан необычный способ приготовления яйца на пару.

Как видно на кадрах, яйцо готовится на пару, который выходит из отверстия пароварки. Мощный поток пара удерживает яйцо в воздухе, из-за чего кажется, что оно левитирует.

Пост оценили почти 40 тысяч раз. Комментаторы признались, что их впечатлил такой способ приготовления яиц. Многие признали, что он напоминает какое-то магическое действо.

"Я бы заплатил, чтобы посмотреть такое шоу. Я бы вложил 5 или даже 10 долларов".

"С тех пор, как я начал готовить яйца на пару, я стал легко очищать белок от скорлупы. Это просто замечательно".

Самый жестокий некролог шокировал пользователей Сети
Пользователи научились обманывать алгоритмы "ВКонтакте"
видео
Новейший мощный китайский смартфон пришел в Россию 06.06.2018
YouTube заблокировал известного видеоблогера 01.06.2018
Невероятный трюк девушки на видео оказался симптомом болезни 30.05.2018
интернет
В России заработал популярнейший китайский сервис 05.06.2018
соцсети
Загадочное фото из России поразило иностранцев 31.05.2018
"Не забудьте сегодня умереть". Уведомление в телефоне напугало девушку 30.05.2018