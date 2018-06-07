"Магический" способ приготовления яиц впечатлил соцсети

Пользователь Reddit с ником Scaulbylausis опубликовал на ресурсе ролик, в котором показан необычный способ приготовления яйца на пару.

Как видно на кадрах, яйцо готовится на пару, который выходит из отверстия пароварки. Мощный поток пара удерживает яйцо в воздухе, из-за чего кажется, что оно левитирует.

Пост оценили почти 40 тысяч раз. Комментаторы признались, что их впечатлил такой способ приготовления яиц. Многие признали, что он напоминает какое-то магическое действо.

"Я бы заплатил, чтобы посмотреть такое шоу. Я бы вложил 5 или даже 10 долларов".

"С тех пор, как я начал готовить яйца на пару, я стал легко очищать белок от скорлупы. Это просто замечательно".