Макрон и Трюдо потребовали от Трампа уступок на саммите G7

Президент Франции Эмманюэль Макрон, и примкнувший к нему премьер-министр Канады Джастин Трюдо, предупредили главу Белого дома Дональда Трампа, что без уступок с его стороны по комплексу вопросов, не будут подписывать заключительное коммюнике предстоящего саммита "Большой семерки" (G7). Такую позицию Макрон и Трюдо якобы выработали в ходе состоявшейся сегодня встречи в Оттаве.

"Вопрос заключается в том, до какого предела допустимы уступки ряди того, чтобы было подписано заключительное коммюнике. Мы, в частности, не согласимся на подписание в случае, если в коммюнике не будет упоминаться Парижское соглашение по климату", - передает Agence France-Presse слова неназываемого представителя администрации Макрона.

Также, по словам представителя Елисейского дворца, Макрон не будет подписывать итоговое коммюнике, если в нем будет содержаться любая критика так называемой "ядерной сделки с Ираном".

По словам собеседника агентства, шесть из семи стран G7 - Великобритания, Япония, Франция, Канада, Италия и Германия - на предстоящем саммите намерены организованно оппонировать Дональду Трампу.

"Не существует каких-либо разногласий между шестью странами, мы демонстрируем подлинную сплоченность", - заявил представитель президентской канцелярии.

Однако шансы на то, что Трамп поддастся давлению, по его оценкам невелики: "Мы будем участвовать во встрече отнюдь не для того, чтобы убедить Трампа вернуться к прежней позиции по Ирану. Нам хорошо известно, что он намерен полностью выполнять обязательства, взятые на себя в ходе предвыборной кампании".

В связи с этим Макрон и Трюдо рассматривают вариант, при котором спорные вопросы не будут затрагиваться в итоговом коммюнике саммита G7, и дополнительно будет принято коммюнике шести оппонирующих Вашингтону стран, содержащее их "особое мнение". Саммит G7 пройдет в Оттаве 8-9 июня.