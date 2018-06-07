Макрон постарается убедить Трампа нормализовать торговые отношения

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен предпринять действия по нормализации торговых отношений с Вашингтоном.

Как передает ТАСС, руководитель французской республики собирается убедить президента Дональда Трампа в ходе саммита G7 отказаться от жесткого лоббирования американских интересов и выстраивать отношения с партнерами в конструктивном ключе. Лидеры "семерки" соберутся в канадской провинции Квебек 8 - 9 июня.

"Вместе с канадским коллегой мы будем стараться убедить Дональда Трампа вернуться к нормальным торговым отношениям", - подчеркнул Макрон по итогам переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

По словам Макрона, введение Вашингтоном новых пошлин на европейские сталь и алюминий является контрпродуктивным. "Между союзниками не должно быть торговых войн", - заключил он.

Ранее сообщалось, что на полях саммита G7 состоятся двусторонние встречи Дональда Трампа с президентом Франции Макроном и главой канадского правительства Трюдо.