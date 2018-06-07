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07.06.2018 16:52
Рубрика: Общество

Марина Королева ответила на вопрос, почему мясо коровы - это говядина

Текст: Марина Королева (журналист и филолог, профессор НИУ ВШЭ)
Сегодня во время "Прямой линии" Владимир Путин зачитал вопрос зрителя: "Почему мясо коровы называется говядиной?"
На связи с президентом был курирующий вопросы сельского хозяйства вице-премьер Алексей Гордеев. Ему Путин и переадресовал вопрос:
- К своему стыду, не могу ответить на этот вопрос. Нужно посмотреть в словаре, - ответил вице-премьер.

Посмотреть в словаре - это правильное решение. Но подойдет не любой словарь, нужен этимологический (со сведениями о происхождении слов).

Действительно, мы говорим "корова, бык", но их мясо, которое употребляем в пищу, называем "говядиной" (прилагательное - говяжий). С чего бы?

Слово "бефстроганов" произошло от смешения французского и русского языков

Слово досталось нам в наследство от древнерусского языка, именно в нем "говядиной" называли "мясо говяжье", то есть мясо быка. Говядо в древнерусском языке - это "бык", "крупный рогатый скот". Кстати, в других славянских языках (белорусском, болгарском, сербскохорватском, словенском, чешском) домашний скот по-прежнему почти так и называют, с небольшими вариациями. У нас же в современном русском крупный рогатый скот - это коровы и быки, а их мясо для нас, как и для наших далеких предков, -  "говядина".

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