Правительство решило расширить возможности использования материнского капитала для улучшения жилищных условий. Теперь с помощью этих средств семьи смогут погасить не только жилищные и ипотечные кредиты, но и повторные займы, которые они оформляли в более поздние сроки, чтобы справиться с ипотечными платежами. Такие изменения в порядок использования маткапитала утвердил премьер Дмитрий Медведев.

"Как известно, материнский капитал может использоваться для уплаты первого взноса, основного долга и процентов по кредиту, взятому на покупку или строительство жилья, - пояснили "РГ-Неделе" в Пенсионном фонде России. - Направлять средства на эти цели можно сразу после получения сертификата на маткапитал. Помимо этого, за счет маткапитала позволено рефинансировать ранее взятый семьей жилищный кредит".

До принятия поправок такое рефинансирование было возможно только в случае, если и первый, и второй кредиты оформлялись семьей до момента получения права на материнские деньги. Теперь же такого требования в законе больше нет, уточнили в ведомстве. Так что семьи могут направить выделенные им государством деньги на рефинансирование кредитов, оформленных как до, так и после появления права на маткапитал (то есть и до, и после рождения второго или последующего ребенка).

Такое изменение, безусловно, расширило возможности семей по использованию этих средств.

Справка "РГ"

На решение жилищных проблем средства материнского капитала направили уже 5,3 миллиона семей. Изменение порядка поможет справиться с погашением кредитов еще 1,9 миллиона семей, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.