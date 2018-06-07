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07.06.2018 21:05
Рубрика: Общество

Идем на прорыв

Медицина будущего создается уже сегодня
Текст: Петр Глыбочко (ректор Сеченовского университета, академик РАН)
Российская газета - Спецвыпуск №7587 (124)
Сегодня российское здравоохранение - одна из самых динамично развивающихся отраслей. Все больше внимания уделяется инновационным направлениям, внедряются биомедицинские технологии, идут процессы цифровизации и информатизации здравоохранения.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Все эти вызовы настойчиво требуют формирования новых подходов к модели здравоохранения, как никогда актуальной становится опережающая подготовка молодых специалистов в области медицины. Уже на протяжении нескольких лет Сеченовский университет развивает "медицину будущего", основываясь на прочном академическом фундаменте клинической медицины, одновременно расширяя свои возможности за счет проведения мультидисциплинарных исследований в сетевом партнерстве с мировыми лидерами в области инженерии, технологий, естественных наук. В 2016 году мы открыли набор на программу подготовки врачей-исследователей, владеющих практическими навыками применения моделей и методов прогнозирования заболеваний и превентивного лечения, основанные на достижениях молекулярной биологии, геномики, протеомики и биоинформатики.

Этой осенью в вузе появятся новые специальности: IT-медик, нанофармаколог, тканевой инженер и другие

Следующим этапом стал запуск подготовки по смежным специальностям, объединяющим классическое медицинское образование, научные исследования, биомедицину и инновационные технологии. С 1 сентября 2018 года начнется обучение по новым специальностям "профессий будущего": сетевой врач, IT-медик, молекулярный диетолог, специалист по наноматериалам, тканевой инженер, нанофармаколог, разработчик систем "умной доставки лекарств", специалист по управлению геномом. В программе обучения предусмотрены модули, подготовленные стратегическими партнерами университета - ведущими мировыми образовательными и научными центрами.

Фото: Depositphotos.com
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Также в этом году университет предложит абитуриентам несколько новых специальностей, открывающихся в Международной школе "Медицина будущего" Научно-технологического парка биомедицины (НТПБ) нашего университета. В их числе - информационные системы и технологии, наноматериалы, материаловедение и технологии материалов, механика и математическое моделирование; интеллектуальные системы в гуманитарной сфере. Базовыми площадками для обучения станут институты НТПБ. Его формирование определено дорожной картой вуза в рамках Проекта 5-100. В перспективе это будет глобальный международный консорциум, задача которого заключается в создании новых биомедицинских клеточных продуктов, фармацевтических препаратов, диагностических тест-систем и их оперативное внедрение в клиническую практику. Надеемся, это позволит нашему вузу занять ключевые позиции на рынке биомедицинских исследований в России, войти на равных в международное медицинское и образовательное сообщество.

Переход к цифровизации - яркий тренд в экономической жизни России и всего мира. В конце прошлого года по инициативе президента России был взят курс на тотальное подключение больниц и поликлиник к высокоскоростному интернету для повсеместного внедрения телемедицины, что, несомненно, даст новые возможности для оказания самой современной дистанционной медпомощи и диагностики с помощью новейших коммуникационных технологий.

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