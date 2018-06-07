Новости

Средняя цена бензина в России выросла до 43,43 рубля за литр 22:31
Трамп и Ким Чен Ын могут подписать соглашение об окончании Корейской войны 22:19
Вышел новый сериал для поклонников "Бегущего по лезвию" - Future Sex 22:07
Генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге прекратило работу 22:05
В России выдано первое разрешение на строительство "Северного потока-2" 21:27
США направили помощь Гватемале после извержения вулкана 21:25
"Газпром" обжаловал в швейцарском суде арест имущества 21:20
Страны НАТО увеличат оборонный бюджет на 3,8 процента 21:13
Камбербэтч объявил о желании попробовать себя в качестве режиссера 20:55
Во французских школах запретят мобильные телефоны 20:25
В Минфине предложили способ сдержать цены на бензин 20:24
Проект фильма Ноя Хоули про Доктора Дума завис 20:08
Трамп заявил, что подготовка к его встрече с Ким Чен Ыном завершена 19:52
В Новосибирске в ДТП со "скорой" пострадал человек 19:50
Сергей Шнуров высказался насчет истинной причины своего развода 19:30
ФИФА объявила о дополнительной квоте билетов на ЧМ-2018 19:24
В Южной Корее мужчина пытался протаранить ворота посольства США 19:15
Умер последний актер-карлик из "Волшебника страны Оз" 19:15
Danone проиграл Россельхознадзору в суде 19:08
Вышел трейлер фильма про темнокожего Человека-паука и Женщину-паука 19:02
Исполнительницу "Лабутенов" "Ленинграда" пригласили на работу в цирк 18:45
Трое "косметологов" в Москве покалечили 19 пациенток 18:41
Обратившейся к Путину ивановской семье снизили ипотечную ставку 18:25
В Голландии откажутся от продажи сигарет из-за низкого спроса 18:23
В топ-100 рейтинга Forbes вошли четыре российские компании 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
07.06.2018 22:21
Рубрика: Экономика

Бензин подморозили к лету

Дмитрий Медведев поручил принимать все меры, чтобы договоренности о стабилизации цен на бензин соблюдались
Текст: Александра Воздвиженская, Юрий Политов
Российская газета - Неделя №7586 (123)
Резонансный для населения вопрос глава правительства поднял на совещании со своими заместителями в понедельник. После резкого роста стоимости автомобильного топлива кабинет министров принял решение понизить с 1 июня акцизы.
Дмитрий Медведев призвал нефтяников соблюдать договоренности о заморозке цен, а если необходимо - снижать стоимость. Фото: РИА Новости Дмитрий Медведев призвал нефтяников соблюдать договоренности о заморозке цен, а если необходимо - снижать стоимость. Фото: РИА Новости
Дмитрий Медведев призвал нефтяников соблюдать договоренности о заморозке цен, а если необходимо - снижать стоимость. Фото: РИА Новости

На прошлой неделе вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками, на котором договорились зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо на уровне 30 мая. "Нефтяники с пониманием отнеслись к этому предложению, к этой договоренности. Она в настоящее время в целом соблюдается", - заметил Козак.

Текущее ценообразование на топливо злит людей, признали в правительстве. Фото: Максим Григорьев/ ТАСС

- Я просил бы не только следить за развитием ситуации, но и следить за тем, чтобы договоренности полностью соблюдались, - заявил председатель правительства на совещании. - В случае необходимости готовить иные оперативные меры, направленные на то, чтобы достигнутые договоренности соблюдались, чтобы цены были стабильные, а в определенных случаях чтобы они снижались, чтобы была произведена отрицательная коррекция.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что ситуация разбалансирована, призвал провести все согласования, при необходимости - собрать еще раз на разговор представителей нефтяных компаний. "Нужно не ослаблять контроль за тем, что происходит", - обратился премьер к Козаку, сказав, что ожидает по итогам этой работы доклад.

- В такой ситуации ни одна компания, ни одна промышленная группа, вертикально интегрированная компания не должна проявлять эгоизма, - добавил глава ,правительства, - тем более, что мы понимаем: норма прибыли в разных отраслях разная. И мы понимаем, где эта норма выше.

Законодательно маневр оформят постфактум через поправки в Налоговый кодекс, полагают юристы. Эти меры уже стабилизировали оптовые цены на бирже. Если эффект не дойдет до АЗС, то с 1 июля будет отменено плановое повышение ставок акциза на бензин и дизель еще на 600-700 рублей, говорят в отрасли.

Тем временем руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что считает целесообразным оставить акцизы сниженными как минимум до конца года. Также нужно устранять дефицит топлива на внутреннем рынке наращиванием производства.

Оптовые цены на топливо выросли на треть с начала года

"Прежде всего нужно сформировать как можно больше предложения на рынке. Грубо говоря, нужно залить биржу бензинами, дизельным топливом, чтобы не было этого дефицита", - призвал нефтяников Артемьев. Он подчеркнул, что текущее ценообразование, "которое злит людей", возникает при высоких ценах на нефть. Участники рынка во избежание наблюдаемых сейчас последствий должны осознавать свою социальную ответственность, самостоятельно решая, когда следует ограничить экспорт, чтобы не росли цены внутри страны, подчеркнул Артемьев. Эти меры глава ФАС назвал крайними.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Президент проследит за ситуацией с ценами на топливо

По разным оценкам, снижение акцизов приведет к выпадению доходов бюджета на 130-140 миллиардов рублей в этом году. Этого объема лишатся региональные дорожные фонды. Для компенсации организуют трансферт из бюджета РФ, следует из решения правительства от 22 мая. Саму "дыру" заместят дополнительными нефтегазовыми доходами. Ставки акцизов будут снижены на полгода, уточняли ранее в минфине. Это точечная мера, а системные изменения кабмин проработает к осени.

Главное сегодня

Путин пообещал повысить доходы пенсионеров
Страховка по вкладам может быть увеличена до 10 млн рублей
Путин: Наши военные будут в Сирии, пока это выгодно России
Глава ФИФА: Россия на 100 процентов готова к проведению ЧМ-2018
ЦБ назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы