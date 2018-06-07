Резонансный для населения вопрос глава правительства поднял на совещании со своими заместителями в понедельник. После резкого роста стоимости автомобильного топлива кабинет министров принял решение понизить с 1 июня акцизы.

На прошлой неделе вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками, на котором договорились зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо на уровне 30 мая. "Нефтяники с пониманием отнеслись к этому предложению, к этой договоренности. Она в настоящее время в целом соблюдается", - заметил Козак.

Текущее ценообразование на топливо злит людей, признали в правительстве. Фото: Максим Григорьев/ ТАСС

- Я просил бы не только следить за развитием ситуации, но и следить за тем, чтобы договоренности полностью соблюдались, - заявил председатель правительства на совещании. - В случае необходимости готовить иные оперативные меры, направленные на то, чтобы достигнутые договоренности соблюдались, чтобы цены были стабильные, а в определенных случаях чтобы они снижались, чтобы была произведена отрицательная коррекция.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что ситуация разбалансирована, призвал провести все согласования, при необходимости - собрать еще раз на разговор представителей нефтяных компаний. "Нужно не ослаблять контроль за тем, что происходит", - обратился премьер к Козаку, сказав, что ожидает по итогам этой работы доклад.

- В такой ситуации ни одна компания, ни одна промышленная группа, вертикально интегрированная компания не должна проявлять эгоизма, - добавил глава ,правительства, - тем более, что мы понимаем: норма прибыли в разных отраслях разная. И мы понимаем, где эта норма выше.

Законодательно маневр оформят постфактум через поправки в Налоговый кодекс, полагают юристы. Эти меры уже стабилизировали оптовые цены на бирже. Если эффект не дойдет до АЗС, то с 1 июля будет отменено плановое повышение ставок акциза на бензин и дизель еще на 600-700 рублей, говорят в отрасли.

Тем временем руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что считает целесообразным оставить акцизы сниженными как минимум до конца года. Также нужно устранять дефицит топлива на внутреннем рынке наращиванием производства.

Оптовые цены на топливо выросли на треть с начала года

"Прежде всего нужно сформировать как можно больше предложения на рынке. Грубо говоря, нужно залить биржу бензинами, дизельным топливом, чтобы не было этого дефицита", - призвал нефтяников Артемьев. Он подчеркнул, что текущее ценообразование, "которое злит людей", возникает при высоких ценах на нефть. Участники рынка во избежание наблюдаемых сейчас последствий должны осознавать свою социальную ответственность, самостоятельно решая, когда следует ограничить экспорт, чтобы не росли цены внутри страны, подчеркнул Артемьев. Эти меры глава ФАС назвал крайними.

По разным оценкам, снижение акцизов приведет к выпадению доходов бюджета на 130-140 миллиардов рублей в этом году. Этого объема лишатся региональные дорожные фонды. Для компенсации организуют трансферт из бюджета РФ, следует из решения правительства от 22 мая. Саму "дыру" заместят дополнительными нефтегазовыми доходами. Ставки акцизов будут снижены на полгода, уточняли ранее в минфине. Это точечная мера, а системные изменения кабмин проработает к осени.