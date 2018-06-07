Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу быть более настойчивой в меняющемся мире, передает Bloomberg. Политик считает, что Евросоюзу следует сплотиться и выражать солидарную позицию на основных международных площадках, включая Совет Безопасности ООН.

Поводом к таким высказываниям немецкого канцлера послужила политика президента США Дональда Трампа, который отстаивает американские интересы в ущерб отношениям с европейскими партнерами.

Серьезно осложнило обстановку недавнее заявление хозяина Белого дома о выходе США из так называемой иранской ядерной сделки. Введение американской стороной новых торговых пошлин на европейские сталь и алюминий только усилило кризисные настроения.

Новые вызовы, полагает Меркель, требуют незамедлительной и адекватной реакции европейского сообщества.