Североатлантический альянс никогда не откажется от диалога с Москвой. Об этом в среду заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

"НАТО никогда не откажется от диалога с Россией, - сказал глава Пентагона журналистам по пути в Брюссель, куда он вылетел для участия во встрече руководителей минобороны альянса. - НАТО никогда не отвернется от попыток добиться налаживания отношений с Россией".

Вместе с тем, как передает ТАСС, Мэттис обратил внимание на то, что "происходит с выборами в Америке и некоторыми европейскими выборами", а также на "случаи изменения Россией границ в Европе путем применения силы". "НАТО приходится отвечать", - заявил министр.

Отношения России и стран Североатлантического альянса осложнились, в частности, из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Кроме того, США бездоказательно обвиняют Москву во вмешательстве в американские выборы в 2016 году.