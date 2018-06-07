МИД: Для ряда стран гарантии МАГАТЭ - инструмент манипуляций

В МИД России рассчитывают, что ряд государств Запада откажется от политики ультиматумов в отношении неугодных им режимов и стран и вернется к международным усилиям, направленным на укрепление глобального режима нераспространения ядерного оружия.

"Развитие событий вокруг СВПД лишний раз доказывает, что, к глубокому сожалению, для некоторых государств гарантии МАГАТЭ и режим ядерного нераспространения - не более чем инструмент для манипуляций и подручное средство для достижения своих узкокорыстных политических целей", - отметила российская делегация в ходе своего выступления в Вене на сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

"Надеемся, что новое руководство Департамента гарантий Секретариата МАГАТЭ сумеет противостоять подобным стремлениям и развеять домыслы ряда ангажированных государств о неких распространенческих вызовах, которые якобы связаны с Сирией. Мы таких вызовов не видим, да и откровенная надуманность аргументации тех, кто тщетно пытается укусить Дамаск, становится все более очевидна международному сообществу", - сказано в тексте озвученного российскими дипломатами заявления, опубликованном на официальном сайте министерства.