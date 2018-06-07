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07.06.2018 21:26
Рубрика: Власть

Тюрьма.Ru

Осужденным разрешат подавать электронные жалобы
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7587 (124)
Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение проект поправок в правила внутреннего распорядка колоний. Предлагается два существенных новшества. Первое: осужденным разрешат подавать электронные жалобы. Второе: подготовлен типовой распорядок дня для штрафных изоляторов.
Днем заключенным в штрафных изоляторах разрешат играть в шахматы, но не допоздна. Фото: Сергей Савостьянов Днем заключенным в штрафных изоляторах разрешат играть в шахматы, но не допоздна. Фото: Сергей Савостьянов
Днем заключенным в штрафных изоляторах разрешат играть в шахматы, но не допоздна. Фото: Сергей Савостьянов

Инициатива не означает, что у осужденных появится прямой доступ в Интернет. Отправлять жалобу будет администрация. Заключенному в лучшем случае позволят набрать электронный текст на компьютере, отключенном от Сети. Проект оговаривает, что в электронном виде можно отправлять только те обращения, которые подлежат цензуре.

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Напомним, по закону жалобы в ряд инстанций администрация не имеет права просматривать. Запечатываются и сразу отправляются по адресу, например, письма заключенного в прокуратуру. Или - к уполномоченному по правам человека. Все инстанции, куда заключенный вправе писать, не показывая текст гражданину начальнику, перечислены в Уголовно-исполнительном кодексе. Как только осужденный передал администрации казенного дома конверт с таким письмом, послание в течение рабочего дня необходимо передать на почту. Но такие письма - без вариантов - возможны только на бумаге. Проект позволяет отправлять электронные жалобы в иные инстанции. Как полагают эксперты, в колониях скорее всего могут появиться пункты с компьютерами, отключенными от Интернета. В определенный час осужденные смогут приходить и набирать жалобы. Также проект прописывает распорядок дня в штрафных изоляторах. Отбой для нарушителей предлагается в 21 час, подъем в 5 утра. Днем осужденным могут выдаваться настольные игры.

В штрафных изоляторах для нарушителей прописывается типовой распорядок дня: отбой в 21 час, подъем в 5 утра

Кстати, недавно минюст изменил порядок создания помещений камерного типа (это в том числе штрафные изоляторы). "Этим же документом регламентируется перечень документов, необходимых для перевода осужденных в единое помещение камерного типа, что может послужить дополнительной гарантией от произвола сотрудников ФСИН", сказал советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн.

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