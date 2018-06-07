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07.06.2018 01:59
Рубрика: В мире

Митинги "Македония - это Греция" собрали тысячи человек

Многотысячные митинги прошли в среду вечером в 23 городах Греции. Их участники выступали против того, чтобы бывшая югославская республика Македония могла именоваться "Македония".

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Организатором акции выступил Комитет борьбы за греческую принадлежность Македонии, передает РИА Новости. Митингующие требовали от властей не подписывать со Скопье соглашение, которое будет предусматривать составное название соседней страны и включать слова "Македония" и географическое или временное определение - "Северная", "Горная", "Новая". Среди выступавших были мэры, митрополиты, историки, юристы, отставные военные.

Митинги по лозунгом "Македония - это Греция" завершились после 22:00. Следующая большая акция пройдет в центре Афин восьмого июля. Ее организует комитет защиты прав греков-влахофонов, живущих в Скопье.

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