Митинги "Македония - это Греция" собрали тысячи человек

Многотысячные митинги прошли в среду вечером в 23 городах Греции. Их участники выступали против того, чтобы бывшая югославская республика Македония могла именоваться "Македония".

Организатором акции выступил Комитет борьбы за греческую принадлежность Македонии, передает РИА Новости. Митингующие требовали от властей не подписывать со Скопье соглашение, которое будет предусматривать составное название соседней страны и включать слова "Македония" и географическое или временное определение - "Северная", "Горная", "Новая". Среди выступавших были мэры, митрополиты, историки, юристы, отставные военные.

Митинги по лозунгом "Македония - это Греция" завершились после 22:00. Следующая большая акция пройдет в центре Афин восьмого июля. Ее организует комитет защиты прав греков-влахофонов, живущих в Скопье.