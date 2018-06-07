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07.06.2018 23:37
Рубрика: Экономика

"Могу ли я пересчитать свою пенсию..."

Как узнать о своих правах? Отвечаем на вопросы читателей
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя №7586 (123)
Мы продолжаем публиковать ответы на письма наших читателей. Напоминаем, что спрашивать можно обо всем: медпомощи, пособиях, налогах, оплате жилья, одним словом, самых злободневных и насущных вещах. Сегодняшние темы могут быть интересны нашим подписчикам-пенсионерам.
Обратиться в Пенсионный фонд с вопросом можно через личный кабинет на его официальном сайте. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Обратиться в Пенсионный фонд с вопросом можно через личный кабинет на его официальном сайте. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Обратиться в Пенсионный фонд с вопросом можно через личный кабинет на его официальном сайте. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Можно ли увеличить пенсию за 50 лет стажа?

Уважаемая редакция, мне 79 лет, я имею страховой стаж более 50 лет и продолжаю работать. Услышала по радио, что с таким стажем я имею право пересчитать пенсию. Обратилась в Пенсионный фонд - они ответили, что никому ничего не пересчитывают. Пошла к юристу - он сказал, что это неправильно, что был какой-то закон в 2015 году. Может, вы через газету сможете объяснить, кому верить и как должно быть на самом деле? С уважением, Шмачкова Нэлли Ивановна, Челябинск, ул. Чичерина, д. 36

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
ОНФ: Пенсионная система должна быть доработана

Федеральный закон N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" не предусматривает повышения пенсии за стаж в размере 50 лет. Однако он содержит норму о ежегодном перерасчете пенсии работающим пенсионерам с 1 августа. Самому пенсионеру никуда специально обращаться не надо, его пенсию пересчитают в беззаявительном порядке. Кроме того, гражданам, достигшим 80 лет, назначается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии - ее размер увеличивается в два раза. Этот перерасчет также производится автоматически. Также следует помнить, что все, кому страховая пенсия была назначена до 2015 года - тогда она называлась трудовой, - имеют право обратиться в ПФР за ее перерасчетом, чтобы учесть нестраховые периоды. Прежде всего это относится к многодетным родителям, оставившим работу для ухода за детьми до полутора лет. Правда, такой перерасчет выгоден не всегда, в некоторых случаях размер пенсии может уменьшиться. Но не стоит беспокоиться: в таких случаях предусмотрено, что ПФР сохраняет пенсионеру более высокую выплату.

Как оформить инвалидность пенсионеру?

В Москве обсудят будущее пенсионной системы

"Здравствуйте! Меня зовут Шариф. Живу в Казани, в 116-м регионе. Мне скоро исполнится 76 лет. У меня к вам очень простой вопрос: может ли неработающий пенсионер оформить инвалидность? С уважением, пенсионер Шариф Хайбуллин, Казань,ул. Нижняя Торфяная, д. 6в.

Инвалидность может быть установлена в любом возрасте. Критерий один: должны быть стойкие нарушения функций организма, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящие к ограничениям в повседневной жизни (полной или частичной утрате способности передвигаться, контролировать свое поведение, обслуживать себя). Достижение же какого-то определенного возраста не является критерием для установления инвалидности.

Главный документ: постановление правительства РФ от 20.02.2006 N 95 "О порядке и условиях признания лица инвалидом". Если состояние здоровья серьезно ухудшилось, нужно обратиться к своему лечащему врачу. Это может быть и терапевт, семейный доктор или узкий специалист - смотря о каком заболевании идет речь. Если выявленные нарушения здоровья приводят к ограничениям жизнедеятельности, врач направит вас на медико-социальную экспертизу.

Матвиенко: Повышение пенсионного возраста не приведет к безработице

К направлению, заверенному печатью поликлиники, понадобится приложить заключения о состоянии здоровья, выписки из медкарты и истории болезни и подать заявление в бюро МСЭ по месту жительства. Там назначат дату и время проведения экспертизы. Срок ее проведения - 1 месяц со дня регистрации заявления.

Кстати, при серьезных заболеваниях МСЭ могут провести на дому или в больнице, в доме престарелых и даже заочно.

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